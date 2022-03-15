Агентство инвестиционного развития ожидает открытия нового завода PepsiCo в Новосибирске

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области ожидает, что завод американской корпорации PepsiCo должен начать работать в регионе уже к концу лета этого года. Его достраивают на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Ранее корпорация заявила об ограничении деятельности на территории России.



Как рассказала сегодня во время пресс-тура на ПЛП директор департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (курирует проект ПЛП) Елена Гоголева, пока никакой новой информации от PepsiCo по поводу этого завода руководство ПЛП не получало.