Агентство инвестиционного развития ожидает открытия нового завода PepsiCo в Новосибирске

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области ожидает, что завод американской корпорации PepsiCo должен начать работать в регионе уже к концу лета этого года. Его достраивают на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Ранее корпорация заявила об ограничении деятельности на территории России.
Как рассказала сегодня во время пресс-тура на ПЛП директор департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (курирует проект ПЛП) Елена Гоголева, пока никакой новой информации от PepsiCo по поводу этого завода руководство ПЛП не получало.
По информации главы Агентства инвестиционного развития Александра Зырянова, на заводе ведутся плановые работы, запуск предприятия планируется на конец лета этого года.
Завод по производству снеков дочернего предприятия PepsiCo — компании Frito Lay — началось осенью 2020 года. Здесь планируется выпускать прежде всего чипсы глобальной марки Lay`s и сухарики созданного специально для российского рынка бренда «ХрусTeam». После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать более 60 тысяч тонн такого рода продукции в год. Предприятие стало одним из резидентов Новосибирского промышленно-логистического парка.
Первоначально запуск предприятия был запланирован на конец 2021 года, но затем сроки были перенесены. И с тех пор никакой информации от самой PepsiCo о перспективах завода не поступало.
В заявлении, которое опубликовал головной офис компании PepsiCo, речь шла о прекращении выпуска на территории РФ напитков под ключевыми брендами компании (Pepsi, 7Up и Mirinda) и приостановке маркетинговой активности.
О том, какая судьба ждет другие предприятия, выпускающие продукцию под брендами иностранных корпораций, которые объявили о приостановке деятельности (в разной форме) на территории России, читайте в материале Стаса Соколова.