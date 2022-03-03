«Цены на зерно не менялись с ноября 2021 года»: власти назвали оптовые цены на ряд важных продуктов в НСО

В Новосибирской области министр сельского хозяйства Евгений Лещенко заявил, что ситуация с оптовыми ценами сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона стабильна. Он назвал цены на основные продукты питания.

— Если взять зерновую группу, то цены там не изменялись с ноября 2021 года. В настоящее время пшеница третьего класса реализуется по цене не выше 14 тысячи рублей за тонну без НДС. И, конечно, это сказывается на стоимости муки. Мука пшеничная, которая направляется на производство, стоит 23,4 рубля за килограмм. Это позволяет поддерживать стабильные цены, особенно на социальные сорта хлеба. Вот хлеб недлительного хранения в настоящее время стоит 41 рубль за килограмм, — сообщил Евгений Лещенко в обращении через официальный телеграм-канал регионального правительства.