«Цены на зерно не менялись с ноября 2021 года»: власти назвали оптовые цены на ряд важных продуктов в НСО

В Новосибирской области министр сельского хозяйства Евгений Лещенко заявил, что ситуация с оптовыми ценами сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона стабильна. Он назвал цены на основные продукты питания.
— Если взять зерновую группу, то цены там не изменялись с ноября 2021 года. В настоящее время пшеница третьего класса реализуется по цене не выше 14 тысячи рублей за тонну без НДС. И, конечно, это сказывается на стоимости муки. Мука пшеничная, которая направляется на производство, стоит 23,4 рубля за килограмм. Это позволяет поддерживать стабильные цены, особенно на социальные сорта хлеба. Вот хлеб недлительного хранения в настоящее время стоит 41 рубль за килограмм, — сообщил Евгений Лещенко в обращении через официальный телеграм-канал регионального правительства.
Особое внимание в области, по словам министра, уделяется птицеводству. Тушка бройлера охлажденная по оптовой цене в настоящее время стоит 142 рубля за килограмм, а 10 яиц первой категории — не более 61 рубля. Помимо этого, по словам министра, цены стабильны и в «борщевом наборе». Он находится под особым контролем. Так, в последний месяц был рост цен в 10% на капусту белокочанную, но правительство использовало резервы, чтобы восстановить цену.
— На гречиху абсолютно необоснованно в ряде торговых сетей были повышены цены. Завод, который находится в Новосибирской области, обеспечивает двукратное потребление нашей области. Оптовая цена составляет 73 рубля за килограмм, что позволило в ряде сетей удерживать розничные цены на весовой продукт не выше 74 рублей за килограмм. Советую смотреть, выбирать, оценивать, — рассказал Евгений Лещенко.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что власти достигли договоренности с федеральными и региональными сетями о взвешенной ценовой политике.
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