Иностранному бизнесу запретят выход из российских активов

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, которая действует с 2018 года, с 1 марта будет работать в режиме оперативного штаба. Руководителем оперштаба стал председатель правительства Михаил Мишустин, а его заместителями первый вице-премьер Андрей Белоусов (он будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне) и Сергей Собянин (он отвечает за координацию оперативных решений на региональном уровне).
Заседания оперштаба теперь станут регулярными. Предполагается, что он будет способствовать развитию внутреннего производства и процессов импортозамещения. Уже сегодня Мишустин анонсировал ряд мер, которые российское правительство планирует предпринять для поддержки экономики. Помимо мероприятий общего характера, планируется точечная помощь компаниям, которые попали под санкции.
Для инвесторов, готовых вложить средства в российскую экономику будут подготовлены более благоприятные условия, чем раньше. А вот иностранный бизнес, который захочет уйти, будут ждать препятствия — подготовлен проект президентского указа о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов. По словам премьер-министра это даст бизнесу «возможность принять взвешенное решение».
— В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением, — объяснил Мишустин.
Накануне президент уже подписал указ, связанный с санкциями или, как говорится в самом документе, «недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств». Резидентов РФ участвующих во внешнеэкономической деятельности обязали продавать 80 процентов иностранной валюты, полученной в результате международных контрактов, также появился ряд ограничений для пользователей иностранных валютных счетов.
Новые санкции были введены рядом стран связаны с военной операцией на территории Украины, которая началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Ограничения коснулись ряда банков, чиновников, депутатов, политиков, некоторых российских компаний и даже Центробанка России — на днях Еврокомиссия пообещала запретить с ним транзакции.
Что еще почитать об экономике в России?
Как рост ключевой ставки скажется на кредитах
Что будет с ценами после санкций