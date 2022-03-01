Иностранному бизнесу запретят выход из российских активов

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, которая действует с 2018 года, с 1 марта будет работать в режиме оперативного штаба. Руководителем оперштаба стал председатель правительства Михаил Мишустин, а его заместителями первый вице-премьер Андрей Белоусов (он будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне) и Сергей Собянин (он отвечает за координацию оперативных решений на региональном уровне).

Заседания оперштаба теперь станут регулярными. Предполагается, что он будет способствовать развитию внутреннего производства и процессов импортозамещения. Уже сегодня Мишустин анонсировал ряд мер, которые российское правительство планирует предпринять для поддержки экономики. Помимо мероприятий общего характера, планируется точечная помощь компаниям, которые попали под санкции.