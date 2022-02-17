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2ГИС возглавил рейтинг лучших работодателей среди крупных российских компаний

Список составил HeadHunter.ru

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В рейтинг лучших российских работодателей попали четыре новосибирские компании: 2ГИС (на фото), СДЭК, «Жилфонд» и Movavi

В рейтинг лучших российских работодателей попали четыре новосибирские компании: 2ГИС (на фото), СДЭК, «Жилфонд» и Movavi

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Сегодня, 17 февраля, крупнейшая российская рекрутинговая компания HeadHunter.ru опубликовала свой очередной ежегодный рейтинг российских работодателей. По итогам 2021 года на первом месте среди крупных компаний оказалась новосибирская компания 2ГИС.

Рейтинг HeadHunter «Лучший работодатель» — самый масштабный в России по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2021 году в нём заявилось 1900 компаний, из них 783 стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдали 70 тыс. соискателей.

— Попадание в рейтинги лучших работодателей важно с точки зрения HR-бренда. Сейчас не столько компании выбирают сотрудников, сколько соискатели выбирают для себя на рынке лучшие предложения. У качественного кандидата на руках, как правило, сразу несколько офферов. И мы видим, что он принимает решение очень взвешенно. Мы постоянно анализируем текущие потребности сотрудников. Был момент, когда казалось, что максимальный якорь для человека — это ипотека, но сейчас компании с легкостью «перекупают» ипотеки и займы тех, кто им нужен. А вот корпоративную школу или детский сад «перекупить» будет сложнее. Мы стараемся закрыть все самые важные потребности сотрудников и их семей, — рассказала генеральный директор 2ГИС Вера Гармаш.

В рейтинге есть также и такие разделы: крупнейшая компания (победитель — Сбербанк, Москва), средняя — Okko (Санкт-Петербург) и небольшая — Green (Москва).

2ГИС стал также пятым в субрейтинге — топ-компаний по критериям оценки — в разделе «Самые популярные у соискателей», а также лучшим работодателем из 133 российских IT-компаний по опросу среди соискателей.

В предыдущем рейтинге «Лучший работодатель» 2ГИС тоже был первым, но среди средних компаний. В этом году авторы рейтинга изменили систему подсчета, и новосибирская компания попала в раздел крупных компаний.

Новосибирская компания СДЭК попала в рейтинге на 19-е место среди крупнейших российских компаний, «Жилфонд» — на 52-е место среди крупных, а Movavi — на 130-е место среди средних российских компаний.

31 января НГС рассказал, что Новосибирск попал на второе место в неожиданном рейтинге городов — любителей суши. Посвященное кулинарии австралийское издание Chef`s Pencil и поисковик Google подсчитали, где в мире за пределами Японии больше всего интересуются суши. Первое место в этом рейтинге — у канадского Ванкувера.

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2ГИСрейтингСДЭК«Жилфонд»HeadHunter
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