2ГИС возглавил рейтинг лучших работодателей среди крупных российских компаний

— Попадание в рейтинги лучших работодателей важно с точки зрения HR-бренда . Сейчас не столько компании выбирают сотрудников, сколько соискатели выбирают для себя на рынке лучшие предложения. У качественного кандидата на руках, как правило, сразу несколько офферов. И мы видим, что он принимает решение очень взвешенно. Мы постоянно анализируем текущие потребности сотрудников. Был момент, когда казалось, что максимальный якорь для человека — это ипотека, но сейчас компании с легкостью «перекупают» ипотеки и займы тех, кто им нужен. А вот корпоративную школу или детский сад «перекупить» будет сложнее. Мы стараемся закрыть все самые важные потребности сотрудников и их семей, — рассказала генеральный директор 2ГИС Вера Гармаш.



В рейтинге есть также и такие разделы: крупнейшая компания (победитель — Сбербанк, Москва), средняя — Okko (Санкт-Петербург) и небольшая — Green (Москва).

