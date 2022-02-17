2ГИС возглавил рейтинг лучших работодателей среди крупных российских компаний

Сегодня, 17 февраля, крупнейшая российская рекрутинговая компания HeadHunter.ru опубликовала свой очередной ежегодный рейтинг российских работодателей. По итогам
Рейтинг HeadHunter «Лучший работодатель» — самый масштабный в России по количеству компаний-участниц и объему исследования. В
— Попадание в рейтинги лучших работодателей важно с точки зрения
В рейтинге есть также и такие разделы: крупнейшая компания (победитель — Сбербанк, Москва), средняя — Okko (Санкт-Петербург) и небольшая — Green (Москва).
2ГИС стал также пятым в субрейтинге — топ-компаний по критериям оценки — в разделе «Самые популярные у соискателей», а также лучшим работодателем из 1
В предыдущем рейтинге «Лучший работодатель» 2ГИС тоже был первым, но среди средних компаний. В этом году авторы рейтинга изменили систему подсчета, и новосибирская компания попала в раздел крупных компаний.
Новосибирская компания СДЭК попала в рейтинге на
31 января НГС рассказал, что Новосибирск попал на второе место в неожиданном рейтинге городов — любителей суши. Посвященное кулинарии австралийское издание Chef`s Pencil и поисковик Google подсчитали, где в мире за пределами Японии больше всего интересуются суши. Первое место в этом рейтинге — у канадского Ванкувера.