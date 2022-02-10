Четыре мусорных полигона и онкоцентр: что еще хотят построить в Новосибирской области с помощью концессий

Министерство экономического развития Новосибирской области опубликовало список объектов, на которые власти готовы заключить концессионные соглашения для получения денег инвесторов. В список вошли 23 объекта, среди которых 4 мусорных полигона и онкоцентр.



Как сообщили в пресс-службе Минэконома, 15 объектов в сфере физической культуры и спорта, 3 объекта в сфере образования и 1 объект в сфере здравоохранения собираются построить в городе.



— Инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия или подготовки инициативы реализации концессионного проекта по любому из 23 объектов перечня, — сообщили в Министерстве экономического развития.