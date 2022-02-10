Четыре мусорных полигона и онкоцентр: что еще хотят построить в Новосибирской области с помощью концессий

Министерство экономического развития Новосибирской области опубликовало список объектов, на которые власти готовы заключить концессионные соглашения для получения денег инвесторов. В список вошли 23 объекта, среди которых 4 мусорных полигона и онкоцентр.
Как сообщили в пресс-службе Минэконома, 15 объектов в сфере физической культуры и спорта, 3 объекта в сфере образования и 1 объект в сфере здравоохранения собираются построить в городе.
— Инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия или подготовки инициативы реализации концессионного проекта по любому из 23 объектов перечня, — сообщили в Министерстве экономического развития.
Власти готовы заключить концессии на 4 мусорных полигона с мусоросортировочными линиями. Они предполагаются в Куйбышевском районе области, в Тогучинском районе, в Татарском районе, в Каргатском районе Новосибирской области. Мощности объектов колеблются от 30 тысяч до 60 тысяч тонн отходов в год.
Кроме того, в Новосибирске собираются заключить концессию на строительство регионального центра сноуборда по улице Немировича-Данченко. Он будет занимать пространство 10 тысяч
В случаях с полигонами и спортивными объектами инициаторами соглашений выступали профильные министерства.
Три школы в селах Марусино и Толмачево и в Новосибирске на улице Забалуева хочет построить ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"».
ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"» — компания, зарегистрированная в Москве. На 99,9% учредителем выступает компания ООО «Инфраструктура детства». Выручка «Инфраструктуры детства», по данным «Контур.Фокуса», за 2020 год составила 782,8 миллиона. Чистая прибыль — 119,6 миллиона. На сайте компании указано, что они «ведущий социальный инвестор России». Конечными владельцами компании являются на 52,4% Отто Сопроненко и на 45,9 Борис Блохин. По данным «Контур.Фокуса», юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме выделения с 01 октября 2021 года.
О строительстве трех школ по концессионному соглашению сообщалось ранее. Так, «Ведомости Законодательного собрания» писали, что о строительстве школ стало известно в сентябре 2021 года. Они также пишут, что начало строительства объектов — 2022 год. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.
Стройку онкоцентра в Новосибирске заявило ООО «Мединвестгрупп Новосибирск». О строительстве онкоцентра говорят уже несколько лет. Последнее сообщение было от главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера Олега Иванинского. Он сообщил, что онкоцентр откроют в 2024 году.
Как нам сообщили в пресс-центре Министерства экономического развития, в появившемся документе представлена новая сделка на стройку онкоцентра.
— Сейчас по этому объекту всё находится в стадии переговоров, — уточнили в пресс-службе.
Как указано в перечне объектов, онкоцентр будет иметь консультативно-диагностическое отделение на 650 посещений в смену, хирургический стационар — 390 коек, стационар — 290 коек, радиотерапевтический корпус — 20 коек, пансионат — 100 коек.
Компания ООО «Мединвестгрупп Новосибирск» — учредителем на 85% выступает ООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Также новосибирская компания принадлежит Сергею Нотову (11,40%), Георгию Голухову (2,2%), Елене Нам (0,6%). «Огмент Инвестментс Лимитед» зарегистрирован в Калининграде. Выручка этой компании составила за 2020 год 21,2 миллиарда, чистая прибыль — 19,5 миллиарда.
Номеров телефонов в компаниях «Пятая концессионная компания "Просвещение"» и ООО «Мединвестгрупп Новосибирск» в открытом доступе не обнаружено. Мы направили запрос в «Инфраструктуру детства».
По договорам концессии в Новосибирске построят семь поликлиник. В ноябре проекты поликлиник, которые построят в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства, получили положительное заключение госэкспертизы.