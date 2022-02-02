В Новосибирске несколько налоговых приостановили прием из-за коронавируса

Со 2 по 11 февраля в Новосибирске несколько налоговых приостановили личный прием граждан. Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.
— Приостановлены с 02.02.2022 по 11.02.2022 включительно личный прием и обслуживание налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России
Помимо этого, со 2 по 11 февраля ограничены личный прием и обслуживание налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России
Уточняется, что Межрайонные ИФНС России
А вот получить ключ электронной подписи можно в обычном режиме (как лично, так и по предварительной записи).
В УФНС России по Новосибирской области напомнили, что физические и юридические лица могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью Личного кабинета и сервисов на сайте ФНС РФ. Также налогоплательщики могут сдать документы на бумажном носителе через боксы для приема входящей корреспонденции, установленные на входе. Для обратной связи нужно указать номер телефона.
Недавно бухгалтер подсчитала, сколько на самом деле налогов платят новосибирцы. И это оказалось далеко не 13%. Итоговая сумма составила большую часть заработка среднего жителя Новосибирска.