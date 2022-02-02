В Новосибирске несколько налоговых приостановили прием из-за коронавируса

Со 2 по 11 февраля в Новосибирске несколько налоговых приостановили личный прием граждан. Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.



— Приостановлены с 02.02.2022 по 11.02.2022 включительно личный прием и обслуживание налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России № 18 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 21 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 23 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 24 по Новосибирской области, — сказано в официальном сообщении.

