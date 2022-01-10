Птицефабрику под Новосибирском продала компания, связанная с приближенными Абрамовича

Птицефабрику, расположенную в селе Прокудском Новосибирской области, продали челябинскому предприятию. Ранее проданная компания «Продо птицефабрика чикская» принадлежала ООО «Продо», владельцы которой связаны с российским миллиардером Романом Абрамовичем.
— Акции были переданы 30 декабря. Решение о продаже приняли из-за того, что наша фабрика яичного направления — не профиль. Группа «Продо» занимается свиноводством, бройлерным птицеводством, мясопереработкой. Не планируется никаких сокращений. В рамках инвестиционной программы рассматривается подготовка проекта реконструкции птицефабрики. Нужно комплексно подойти, понять, сколько она будет стоить. Это перспектива трех-шести лет, — рассказал НГС Андрей Биль, директор «Продо птицефабрика чикская»
На челябинской птицефабрике отказались комментировать покупку новосибирского предприятия. По данным сервиса «Контур.Фокус», «Чикскую» учредили в 2006 году. В 2020 году ее выручка составила 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 36,2 миллиона. Компания выпускает продукцию под товарным знаком «Яркое утро».
Учредителем «Чикской» птицефабрики указано ООО «Продо». Организация занимается вложениями в ценные бумаги, оптовой торговлей, деятельностью холдинговых компаний. Выручка в 2020 году составила 940,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 758,2 миллиона.
50% компании «Продо» принадлежит Андрею Гордилову, по 25% — Ефиму Малкину и Ирине Панченко. Гордилов ранее работал первым вице-президентом «Сибнефти», которой владел Роман Абрамович. Кроме того, Гордилов был первым заместителем Романа Абрамовича, когда тот был губернатором Чукотки, пишет «Интерфакс». Ефим Малкин был членом Совета Федерации от Чукотского автономного округа с января 2002 по март 2011 года. До этого возглавлял отдел ОАО «Сибирская нефтяная компания». Ирина Панченко, по данным журнала Forbes, начала работать в структурах Романа Абрамовича в 1997 году, занимала должность вице-президента по финансам «Сибнефти» и финансовым директором «Русского алюминия». В 2017 году вошла в число богатейших женщин России.
Роман Абрамович — российский миллиардер, в 2021 году вошел в число 200 богатейших людей страны. Журнал Forbes оценивает его состояние в 14,5 миллиарда долларов. Был владельцем компании «Сибнефть», которую в 2001 году продал «Газпрому» за 13,1 миллиарда рублей.
В мае прошлого года в Новосибирской области закрылся филиал Коченевской птицефабрики. Такое решение приняли из-за нерентабельности производства. Директор рассказал НГС, что ждет предприятие.