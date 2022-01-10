Птицефабрику под Новосибирском продала компания, связанная с приближенными Абрамовича

Птицефабрику, расположенную в селе Прокудском Новосибирской области, продали челябинскому предприятию. Ранее проданная компания «Продо птицефабрика чикская» принадлежала ООО «Продо», владельцы которой связаны с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

— Акции были переданы 30 декабря. Решение о продаже приняли из-за того, что наша фабрика яичного направления — не профиль. Группа «Продо» занимается свиноводством, бройлерным птицеводством, мясопереработкой. Не планируется никаких сокращений. В рамках инвестиционной программы рассматривается подготовка проекта реконструкции птицефабрики. Нужно комплексно подойти, понять, сколько она будет стоить. Это перспектива трех-шести лет, — рассказал НГС Андрей Биль, директор «Продо птицефабрика чикская»

