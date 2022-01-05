Хвост русалки, хай-тек-нарды, Sony PlayStation 5 и металлоискатель — какие подарки перепродают новосибирцы

— В общем, это должен был быть подарок для важного человека на НГ, но этого самого человека больше нет в моей жизни. Но я верю, что этот милый пушистый мишка подарит счастье кому-то другому! Большой, совсем новый, светлый и мягкий. Стоил почти в два раза дороже, но, к сожалению, ни чека, ни бирочки не осталось, — указал автор объявления.



4. Sony PlayStation 5.

Владелец подарка сообщил, что получил приставку на Новый год, но геймером (любителем компьютерных и консольных игр) он не является. Поэтому перепродает.