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Хвост русалки, хай-тек-нарды, Sony PlayStation 5 и металлоискатель — какие подарки перепродают новосибирцы

Смотрим, что еще оказалось ненужным после Нового года — 2022 и сколько это стоит

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Мы прошерстили все разделы в поисках самых интересных позиций

Мы прошерстили все разделы в поисках самых интересных позиций

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После новогодних праздников на сайтах объявлений традиционно множатся объявления о перепродаже подарков: кому-то не подошел фасон или цвет, а кто-то слишком поправился зимой и попросту не влез в подаренное. НГС изучил самые интересные объявления с сайта Avito.

1. Элитные нарды.

Первым занятным лотом нашей подборки стали нарды в стиле хай-тек.

Такие нарды выставлены за <nobr class="_">28 000</nobr> рублей

Такие нарды выставлены за 28 000 рублей

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— Элитные нарды. Дизайн под заказ от бренда Art-limit. Подарок брату на НГ. Красивые, модные, именные, стеклянные, полностью игровые нарды как подарок мужу, тестю, бизнес-партнеру, шефу, начальнику на юбилей, день рождения. Продуманная конструкция с ячейками для хранения, прочными бортами из качественного ясеня, пропитанного маслом, — говорится в описании к нардам.

2. Металлоискатель TX-850.

Такой прибор продается за <nobr class="_">11 000</nobr> рублей

Такой прибор продается за 11 000 рублей

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— Абсолютно новый. TX-850. Подарили на НГ. Лучший в своем классе, — говорится в описании к металлоискателю. Причина продажи не уточняется.

3. Плюшевый мишка.

В этом объявлении цепляет не столько товар, сколько трогательное описание.

Сибиряк выставил медведя вдвое дешевле магазинной цены — 2000 рублей

Сибиряк выставил медведя вдвое дешевле магазинной цены — 2000 рублей

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— В общем, это должен был быть подарок для важного человека на НГ, но этого самого человека больше нет в моей жизни. Но я верю, что этот милый пушистый мишка подарит счастье кому-то другому! Большой, совсем новый, светлый и мягкий. Стоил почти в два раза дороже, но, к сожалению, ни чека, ни бирочки не осталось, — указал автор объявления.

4. Sony PlayStation 5.

Владелец подарка сообщил, что получил приставку на Новый год, но геймером (любителем компьютерных и консольных игр) он не является. Поэтому перепродает.

Цена приставки по этому объявлению — <nobr class="_">69 000</nobr> рублей

Цена приставки по этому объявлению — 69 000 рублей

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— Бандл Digital Edition (без дисковода). Гарантия от 26.12. Предложение подходит для тех джентльменов, кто так и не успел купить себе подарок на НГ, — говорится в объявлении.

5. Наушники AirPods PRO with MagSafe.

Наушники предлагаются новыми, запечатанными, полностью в первозданном виде с магазина.

В подарок к наушникам идет чехол, за всё просят <nobr class="_">16 500</nobr> рублей

В подарок к наушникам идет чехол, за всё просят 16 500 рублей

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— Подарили на Новый год AirPods PRO с MagSafe, но мне они не подходят по формфактору, обычные AirPods больше люблю. В подарок еще красный чехол отдам (вместе с ним наушники подарили), — говорится в объявлении.

6. Искусственная шуба.

— Новая шуба. Неношеная. Подарили, не подошла по размеру. Размер примерно 50–52, — говорится в объявлении.

Просят за эту шубу всего 3000 рублей

Просят за эту шубу всего 3000 рублей

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7. Хвост русалки.

В разделе «Одежда, обувь, аксессуары» можно найти наряд и для костюмированной вечеринки.

— Идеальный подарок для девочки! Море эмоций и неописуемый восторг гарантированы, — говорится в описании к объявлению.

Вот такую иллюстрацию хвоста прикрепил автор объявления. Просит он 3700 рублей

Вот такую иллюстрацию хвоста прикрепил автор объявления. Просит он 3700 рублей

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8. Маска и корсет.

Откровенный наряд, подаренный на Новый год, оказался маловат.

За наряд для приватной вечеринки просят 1500 рублей

За наряд для приватной вечеринки просят 1500 рублей

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— Покупала на подарок, не подошло, — говорится в описании к товару.

9. Массажная подушка.

По утверждению автора объявления, такой новый аксессуар в фирменном отделе стоит 6500 рублей.

— Подарили на НГ, лежит без дела. Легкий, компактный, удобный в эксплуатации массажер для поясничного и воротникового отделов. Можно использовать в автомобиле, дома или в офисе. Питание от электросети или прикуривателя автомобиля. 4 массажных ролика удобного размера, — говорится в описании к подушке.

За массажер просят 4500 рублей

За массажер просят 4500 рублей

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10. Кофемашина Polaris.

Любителям кофе может подойти рожковая кофемашина с гарантией, которая оказалась лишней в этой семье.

За новую кофемашину просят 6000 рублей

За новую кофемашину просят 6000 рублей

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— Подарили на НГ, но у нас есть кофемашина. Проверили — работает. Включили один раз. Полностью новая, с гарантией, в заводской упаковке, с чеком, гарантийным талоном, — сказано в объявлении.

Смотрите обзор 10 подарков, которые по какой-то причине не подошли новосибирцам в канун 2021 года.

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