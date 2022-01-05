Хвост русалки, хай-тек-нарды, Sony PlayStation 5 и металлоискатель — какие подарки перепродают новосибирцы

После новогодних праздников на сайтах объявлений традиционно множатся объявления о перепродаже подарков: кому-то не подошел фасон или цвет, а кто-то слишком поправился зимой и попросту не влез в подаренное. НГС изучил самые интересные объявления с сайта Avito.
1. Элитные нарды.
Первым занятным лотом нашей подборки стали нарды в стиле хай-тек.
— Элитные нарды. Дизайн под заказ от бренда Art-limit. Подарок брату на НГ. Красивые, модные, именные, стеклянные, полностью игровые нарды как подарок мужу, тестю, бизнес-партнеру, шефу, начальнику на юбилей, день рождения. Продуманная конструкция с ячейками для хранения, прочными бортами из качественного ясеня, пропитанного маслом, — говорится в описании к нардам.
2. Металлоискатель TX-850.
— Абсолютно новый. TX-850. Подарили на НГ. Лучший в своем классе, — говорится в описании к металлоискателю. Причина продажи не уточняется.
3. Плюшевый мишка.
В этом объявлении цепляет не столько товар, сколько трогательное описание.
— В общем, это должен был быть подарок для важного человека на НГ, но этого самого человека больше нет в моей жизни. Но я верю, что этот милый пушистый мишка подарит счастье кому-то другому! Большой, совсем новый, светлый и мягкий. Стоил почти в два раза дороже, но, к сожалению, ни чека, ни бирочки не осталось, — указал автор объявления.
4. Sony PlayStation 5.
Владелец подарка сообщил, что получил приставку на Новый год, но геймером (любителем компьютерных и консольных игр) он не является. Поэтому перепродает.
— Бандл Digital Edition (без дисковода). Гарантия от 26.12. Предложение подходит для тех джентльменов, кто так и не успел купить себе подарок на НГ, — говорится в объявлении.
5. Наушники AirPods PRO with MagSafe.
Наушники предлагаются новыми, запечатанными, полностью в первозданном виде с магазина.
— Подарили на Новый год AirPods PRO с MagSafe, но мне они не подходят по формфактору, обычные AirPods больше люблю. В подарок еще красный чехол отдам (вместе с ним наушники подарили), — говорится в объявлении.
6. Искусственная шуба.
— Новая шуба. Неношеная. Подарили, не подошла по размеру. Размер примерно
7. Хвост русалки.
В разделе «Одежда, обувь, аксессуары» можно найти наряд и для костюмированной вечеринки.
— Идеальный подарок для девочки! Море эмоций и неописуемый восторг гарантированы, — говорится в описании к объявлению.
8. Маска и корсет.
Откровенный наряд, подаренный на Новый год, оказался маловат.
— Покупала на подарок, не подошло, — говорится в описании к товару.
9. Массажная подушка.
По утверждению автора объявления, такой новый аксессуар в фирменном отделе стоит 6500 рублей.
— Подарили на НГ, лежит без дела. Легкий, компактный, удобный в эксплуатации массажер для поясничного и воротникового отделов. Можно использовать в автомобиле, дома или в офисе. Питание от электросети или прикуривателя автомобиля.
10. Кофемашина Polaris.
Любителям кофе может подойти рожковая кофемашина с гарантией, которая оказалась лишней в этой семье.
— Подарили на НГ, но у нас есть кофемашина. Проверили — работает. Включили один раз. Полностью новая, с гарантией, в заводской упаковке, с чеком, гарантийным талоном, — сказано в объявлении.
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