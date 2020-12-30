Доторговались: кто разорился в Новосибирске, как зашли французы и наступил бум алкомаркетов и магазинов для бедных

В Новосибирске стало больше магазинов для бедных и курьеров СберМаркета
В отличие от общепита, где постоянно открывается что-то новое, в розничной торговле, казалось бы, всё уже более или менее устоялось. Однако и в этом году в Новосибирске здесь случились заметные события, важность которых станет очевидной уже в ближайшем будущем. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал семь интересных фактов о новосибирском ритейле, которые вы могли просто не заметить.
Самообслуживание пошло в народ
Первые кассы самообслуживания в супермаркете появились в Новосибирске ещё в 2010 году в «Ашане» в ТЦ «Голден Парк». Однако до недавнего времени их можно было встретить в основном в гипермаркетах с их в целом более продвинутыми покупателями и более высоким средним чеком. И вот очередь дошла и до самой народной «Марии-Ра» — и с точки зрения имиджа, и просто по количеству магазинов в городе (сейчас их 236, из которых 170 в административных границах города).
«Мария-Ра» начала ставить зоны касс самообслуживания как в новых магазинах (например, на улице Новогодней), так и в уже давно работающих супермаркетах, где просто сделали ремонт. Пока они по большей части бездействуют, несмотря на то, что к обычным кассам могут стоять очереди из пяти-шести человек. Люди зачастую просто не понимают, что это за устройства, или не рискуют пользоваться новинкой. Но начало положено — если уже и «Мария-Ра» взялась за это, то скоро потребность в кассирах начнет снижаться. Правда, не исключено, что вырастет потребность в охранниках и контролерах.
«Пятерочка» вместо «Горожанки»
Владелец сети «Пятерочка» — группа Х5 — в этом году смогла выйти в Новосибирске на второе место по количеству магазинов. Сначала, несколько лет назад, сеть обогнала основного конкурента — «Магнит», а теперь вот настигла и «Ярче!», которая априори должна была бы иметь больше торговых точек, поскольку ее формат позволяет открывать магазины чаще. Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске и окрестностях у «Пятёрочки» уже 175 магазинов (данные 30 декабря 2020 года), а у «Ярче!» с «Магнитом» 166 и 164 соответственно. Знаменательно и то, что свой 800-й магазин в Сибири «Пятерочка» открыла не где-то, а на месте закрывшегося универсама сети «Горожанка». То есть торговой точки местной сети, которая вроде бы находится в стабильной ситуации. Раньше подобное происходило только с местными сетями, которые и так закрывали магазин за магазином.
Дискаунтеры наступают
В этом году в Новосибирск пришла еще одна крупная сеть дискаунтеров «Доброцен». Первый магазин открылся в знаковом месте — на Станционной. Именно там появился один из первых сетевых магазинов «Сибириада» (сеть была потом поглощена «Холидеем», который в итоге открыл там «Холди»). «Доброцен» пока не добился больших успехов (только два магазина) — куда лучше тут обстоят дела у красноярского «Светофора» (21 магазин плюс 4 гипермаркета-дискаунтера «Маяк»).
Сам по себе рост жестких дискаунтеров означает изменения в обществе в целом. Этот формат уже пытались вводить во многих регионах, но везде пытавшиеся работать в нем компании вынуждены были сместиться в сторону более уютных (а значит, и дорогих) супермаркетов. Но, похоже, пришло время, когда появилось достаточно много людей, которые уже готовы терпеть неудобства, граничащие с унижением, ради пары десятков рублей экономии в чеке.
«Красное&Белое» и ренессанс алкомаркетов
«Красное&Белое» — крупнейшая сеть алкомаркетов (вообще, крупнейшая по количеству торговых точек сеть магазинов) России, а с прошлого года и часть третьего по размеру ритейлера России (туда входят ещё супермаркеты «Дикси» и алкомаркеты похожего на К&Б формата «Бристоль»). Формально этот холдинг зашел в Новосибирск еще в конце 2019 со своей другой сетью «Бристоль». Сейчас у K&Б 19 магазинов в Новосибирске (и ещё 15 — у «Бристоля»), что уже делает этот холдинг заметным игроком на местном рынке.
Он известен своей политикой подозрительно низких цен на некоторые позиции, прежде всего, импортные, которые стоят в розницу порой меньше, чем просит за них оптовик. Секрет «КиБ» в умении управлять издержками (маленькие помещения, минимум персонала, быстрая оборачиваемость) и выверенная ассортиментная политика. Покупатель приходит за чешским пивом, которое он берет с минимальной наценкой, но уходит с какими-нибудь колбасками, чипсами и т.д.
Выход «КиБ» на рынок Новосибирска совпал с каким-то расцветом алкомаркетов в принципе. Их начали открывать и предприятия производители (такие, как «Мильстрим») и местные оптовики (такие, как «Оливка»), и компании из других регионов («Алкостресс»). Но многолюдно пока только в «Красном и Белом».
Начало строительства «Декатлона»
Стали понятны перспективы открытия в Новосибирске гипермаркета сети «Декатлон». Это един из проектов французской сети семьи Мюлье (другие два — «Ашан» и «Леруа Мерлен»). Его появление может оказать на рынок спортоваров примерно такое же влияние, какое оказал «Леруа» на рынок товаров для ремонта и строительства. Рынок этот, конечно, гораздо уже, но оттого и удар будет более болезненным. Впрочем, испытывать боль, похоже, придется только «Спортмастеру» — никаких заметных не специализированных игроков здесь уже не осталось.
Бум доставки из супермаркетов
Попытки наладить доставку из продовольственных магазинов предпринимались давно, но вплоть до этого года такого рода сервис оставался какой-то нишевой, если не сказать премиальной услугой. Пандемия и выход на рынок такого крупного игрока, как СберМаркет привели к настоящим тектоническим сдвигам. Заказ продуктов через приложение начал превращаться в обыденность.
Сбер — не единственный претендент на этот новый рынок. Ритейлеры тоже хотят получить свою долю. Так, группа X5 (владелец «Пятерочки») не только запустила в прошлом году в столицах первые «дарксторы» (склады, специально построенные для обслуживания заказов на доставку), но и начала доставлять продукты из собственных универсамов в Новосибирске самостоятельно.
Но это только начало. Сервисы доставки в перспективе могут изменить ритейл в принципе. Ведь, в сущности, абсолютное большинство товаров в супермаркете нельзя даже понюхать (не то что попробовать). И уж если люди привыкли покупать в онлайн-магазинах одежду и обувь, то начать это делать с упакованными продуктами будет еще естественней. В перспективе на такую торговлю вообще может перейти большая часть товарооборота, оставив магазины только для случайных покупок.
«Холидей» умер, да здравствует «Фермер-Центр»
Главным (хотя, разумеется, ожидаемым) событием года можно считать полное исчезновение с карты города последних магазинов компании «Холидей». С этой компанией связана целая эпоха в новейшей истории сибирского бизнеса. Она была создана не «торгашами», а выпускниками НГУ, сделавшими деньги на торговле акциями. В какой-то момент выстроенный анализ дал сбой, и компания утонула под грузом долгов — слишком много было взято кредитов на стремительное расширение бизнеса.
Однако смерть «Холди» дала дополнительный импульс другому проекту — сети «Фермер-Центр.рф». Именно в этом году она превратилась в заметного игрока на рынке, увеличив за год количество магазинов почти вдвое — сейчас их уже 50. Фермерского, конечно, там немного, но любители здорового питания и интересных продуктов могут найти для себя товары, которые не встретишь в обычных магазинах у дома.
«Холидей» не единственный известный новосибирский бренд, который в этом году исчез с карты города. О том, кого ещё мы не увидим на улицах Новосибирска в новом году — в материале Стаса Соколова.