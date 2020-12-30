Доторговались: кто разорился в Новосибирске, как зашли французы и наступил бум алкомаркетов и магазинов для бедных

В этом году в Новосибирск пришла еще одна крупная сеть дискаунтеров «Доброцен». Первый магазин открылся в знаковом месте — на Станционной. Именно там появился один из первых сетевых магазинов «Сибириада» (сеть была потом поглощена «Холидеем», который в итоге открыл там «Холди»). «Доброцен» пока не добился больших успехов (только два магазина) — куда лучше тут обстоят дела у красноярского «Светофора» (21 магазин плюс 4 гипермаркета-дискаунтера «Маяк»).

Сам по себе рост жестких дискаунтеров означает изменения в обществе в целом. Этот формат уже пытались вводить во многих регионах, но везде пытавшиеся работать в нем компании вынуждены были сместиться в сторону более уютных (а значит, и дорогих) супермаркетов. Но, похоже, пришло время, когда появилось достаточно много людей, которые уже готовы терпеть неудобства, граничащие с унижением, ради пары десятков рублей экономии в чеке.



«Красное&Белое» и ренессанс алкомаркетов

