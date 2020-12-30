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Доторговались: кто разорился в Новосибирске, как зашли французы и наступил бум алкомаркетов и магазинов для бедных

7 событий и тенденций, которыми запомнился 2020 год в новосибирском ритейле

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Среди самых ярких событий в розничной торговле Новосибирска в 2020 году оказался расцвет доставки<p><br></p>

Среди самых ярких событий в розничной торговле Новосибирска в 2020 году оказался расцвет доставки


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В Новосибирске стало больше магазинов для бедных и курьеров СберМаркета

В отличие от общепита, где постоянно открывается что-то новое, в розничной торговле, казалось бы, всё уже более или менее устоялось. Однако и в этом году в Новосибирске здесь случились заметные события, важность которых станет очевидной уже в ближайшем будущем. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал семь интересных фактов о новосибирском ритейле, которые вы могли просто не заметить.

Самообслуживание пошло в народ

Терминалы самообслуживания в «Марии-Ра» пока не пользуются большим спросом&nbsp;

Терминалы самообслуживания в «Марии-Ра» пока не пользуются большим спросом 

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Первые кассы самообслуживания в супермаркете появились в Новосибирске ещё в 2010 году в «Ашане» в ТЦ «Голден Парк». Однако до недавнего времени их можно было встретить в основном в гипермаркетах с их в целом более продвинутыми покупателями и более высоким средним чеком. И вот очередь дошла и до самой народной «Марии-Ра» — и с точки зрения имиджа, и просто по количеству магазинов в городе (сейчас их 236, из которых 170 в административных границах города).

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«Мария-Ра» начала ставить зоны касс самообслуживания как в новых магазинах (например, на улице Новогодней), так и в уже давно работающих супермаркетах, где просто сделали ремонт. Пока они по большей части бездействуют, несмотря на то, что к обычным кассам могут стоять очереди из пяти-шести человек. Люди зачастую просто не понимают, что это за устройства, или не рискуют пользоваться новинкой. Но начало положено — если уже и «Мария-Ра» взялась за это, то скоро потребность в кассирах начнет снижаться. Правда, не исключено, что вырастет потребность в охранниках и контролерах.

«Пятерочка» вместо «Горожанки»

Новые «Пятерочки» пытаются быть уже не просто универсамами, но немного кофейнями тоже&nbsp;

Новые «Пятерочки» пытаются быть уже не просто универсамами, но немного кофейнями тоже 

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Владелец сети «Пятерочка» — группа Х5 — в этом году смогла выйти в Новосибирске на второе место по количеству магазинов. Сначала, несколько лет назад, сеть обогнала основного конкурента — «Магнит», а теперь вот настигла и «Ярче!», которая априори должна была бы иметь больше торговых точек, поскольку ее формат позволяет открывать магазины чаще. Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске и окрестностях у «Пятёрочки» уже 175 магазинов (данные 30 декабря 2020 года), а у «Ярче!» с «Магнитом» 166 и 164 соответственно. Знаменательно и то, что свой 800-й магазин в Сибири «Пятерочка» открыла не где-то, а на месте закрывшегося универсама сети «Горожанка». То есть торговой точки местной сети, которая вроде бы находится в стабильной ситуации. Раньше подобное происходило только с местными сетями, которые и так закрывали магазин за магазином.

Дискаунтеры наступают

Дискаунтеры рассчитаны на людей, экономящих каждую копейку

Дискаунтеры рассчитаны на людей, экономящих каждую копейку

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В этом году в Новосибирск пришла еще одна крупная сеть дискаунтеров «Доброцен». Первый магазин открылся в знаковом месте — на Станционной. Именно там появился один из первых сетевых магазинов «Сибириада» (сеть была потом поглощена «Холидеем», который в итоге открыл там «Холди»). «Доброцен» пока не добился больших успехов (только два магазина) — куда лучше тут обстоят дела у красноярского «Светофора» (21 магазин плюс 4 гипермаркета-дискаунтера «Маяк»).

Сам по себе рост жестких дискаунтеров означает изменения в обществе в целом. Этот формат уже пытались вводить во многих регионах, но везде пытавшиеся работать в нем компании вынуждены были сместиться в сторону более уютных (а значит, и дорогих) супермаркетов. Но, похоже, пришло время, когда появилось достаточно много людей, которые уже готовы терпеть неудобства, граничащие с унижением, ради пары десятков рублей экономии в чеке.

«Красное&Белое» и ренессанс алкомаркетов

Сеть «Красное&amp;Белое» может открыть магазин где угодно — хоть в квартире на первом этаже

Сеть «Красное&Белое» может открыть магазин где угодно — хоть в квартире на первом этаже

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«Красное&Белое» — крупнейшая сеть алкомаркетов (вообще, крупнейшая по количеству торговых точек сеть магазинов) России, а с прошлого года и часть третьего по размеру ритейлера России (туда входят ещё супермаркеты «Дикси» и алкомаркеты похожего на К&Б формата «Бристоль»). Формально этот холдинг зашел в Новосибирск еще в конце 2019 со своей другой сетью «Бристоль». Сейчас у K&Б 19 магазинов в Новосибирске (и ещё 15 — у «Бристоля»), что уже делает этот холдинг заметным игроком на местном рынке.

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Он известен своей политикой подозрительно низких цен на некоторые позиции, прежде всего, импортные, которые стоят в розницу порой меньше, чем просит за них оптовик. Секрет «КиБ» в умении управлять издержками (маленькие помещения, минимум персонала, быстрая оборачиваемость) и выверенная ассортиментная политика. Покупатель приходит за чешским пивом, которое он берет с минимальной наценкой, но уходит с какими-нибудь колбасками, чипсами и т.д.

Выход «КиБ» на рынок Новосибирска совпал с каким-то расцветом алкомаркетов в принципе. Их начали открывать и предприятия производители (такие, как «Мильстрим») и местные оптовики (такие, как «Оливка»), и компании из других регионов («Алкостресс»). Но многолюдно пока только в «Красном и Белом».

Начало строительства «Декатлона»

Первый новосибирский «Декатлон» откроется напротив «Леруа Мерлена» на Дмитровском мосту

Первый новосибирский «Декатлон» откроется напротив «Леруа Мерлена» на Дмитровском мосту

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Стали понятны перспективы открытия в Новосибирске гипермаркета сети «Декатлон». Это един из проектов французской сети семьи Мюлье (другие два — «Ашан» и «Леруа Мерлен»). Его появление может оказать на рынок спортоваров примерно такое же влияние, какое оказал «Леруа» на рынок товаров для ремонта и строительства. Рынок этот, конечно, гораздо уже, но оттого и удар будет более болезненным. Впрочем, испытывать боль, похоже, придется только «Спортмастеру» — никаких заметных не специализированных игроков здесь уже не осталось.

Бум доставки из супермаркетов

Курьеры в форме Сбермаркета стали стали обычной частью крупных магазинов

Курьеры в форме Сбермаркета стали стали обычной частью крупных магазинов

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Попытки наладить доставку из продовольственных магазинов предпринимались давно, но вплоть до этого года такого рода сервис оставался какой-то нишевой, если не сказать премиальной услугой. Пандемия и выход на рынок такого крупного игрока, как СберМаркет привели к настоящим тектоническим сдвигам. Заказ продуктов через приложение начал превращаться в обыденность.

Сбер — не единственный претендент на этот новый рынок. Ритейлеры тоже хотят получить свою долю. Так, группа X5 (владелец «Пятерочки») не только запустила в прошлом году в столицах первые «дарксторы» (склады, специально построенные для обслуживания заказов на доставку), но и начала доставлять продукты из собственных универсамов в Новосибирске самостоятельно.

Но это только начало. Сервисы доставки в перспективе могут изменить ритейл в принципе. Ведь, в сущности, абсолютное большинство товаров в супермаркете нельзя даже понюхать (не то что попробовать). И уж если люди привыкли покупать в онлайн-магазинах одежду и обувь, то начать это делать с упакованными продуктами будет еще естественней. В перспективе на такую торговлю вообще может перейти большая часть товарооборота, оставив магазины только для случайных покупок.

«Холидей» умер, да здравствует «Фермер-Центр»

От «Холди» остались только долги и воспоминания&nbsp;

От «Холди» остались только долги и воспоминания 

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Главным (хотя, разумеется, ожидаемым) событием года можно считать полное исчезновение с карты города последних магазинов компании «Холидей». С этой компанией связана целая эпоха в новейшей истории сибирского бизнеса. Она была создана не «торгашами», а выпускниками НГУ, сделавшими деньги на торговле акциями. В какой-то момент выстроенный анализ дал сбой, и компания утонула под грузом долгов — слишком много было взято кредитов на стремительное расширение бизнеса.

Однако смерть «Холди» дала дополнительный импульс другому проекту — сети «Фермер-Центр.рф». Именно в этом году она превратилась в заметного игрока на рынке, увеличив за год количество магазинов почти вдвое — сейчас их уже 50. Фермерского, конечно, там немного, но любители здорового питания и интересных продуктов могут найти для себя товары, которые не встретишь в обычных магазинах у дома.

«Холидей» не единственный известный новосибирский бренд, который в этом году исчез с карты города. О том, кого ещё мы не увидим на улицах Новосибирска в новом году — в материале Стаса Соколова.

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