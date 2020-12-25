Центробанк забрал лицензию у новосибирской «дочки» «Обуви России» — в компании заметили сомнительные операции

Сегодня, 25 декабря, Банк России забрал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт», зарегистрированной в Новосибирске.

— Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО «Платежный cтандарт» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в сообщении Банка России.

Также Центробанк отметил, что в работе «Платежного стандарта» замечены сомнительные транзитные операции и процедуры обналичивания денежных средств.