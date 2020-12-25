Центробанк забрал лицензию у новосибирской «дочки» «Обуви России» — в компании заметили сомнительные операции

У новосибирской компании «Платежный стандарт» Центробанк забрал лицензию
Сегодня, 25 декабря, Банк России забрал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт», зарегистрированной в Новосибирске.
— Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО «Платежный cтандарт» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в сообщении Банка России.
Также Центробанк отметил, что в работе «Платежного стандарта» замечены сомнительные транзитные операции и процедуры обналичивания денежных средств.
— В связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной, — добавили в Банке России.
В компании назначена временная администрация, которая будет работать, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.
По данным сервиса «Контур.Фокус», РНКО «Платежный стандарт» занимается денежным посредничеством.
На сайте «Обуви России» сообщается, что ей принадлежат бренды Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette и другие.
В компании «Обувь России» пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В 2017 году Центробанк забрал лицензию у ПАО «Межтопэнергобанк». Его клиенты не могли забрать свои вклады.