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Центробанк забрал лицензию у новосибирской «дочки» «Обуви России» — в компании заметили сомнительные операции

«Платежный стандарт» занимался банковскими операциями

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«Обуви России» принадлежат известные бренды

«Обуви России» принадлежат известные бренды

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У новосибирской компании «Платежный стандарт» Центробанк забрал лицензию

Сегодня, 25 декабря, Банк России забрал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт», зарегистрированной в Новосибирске.

— Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО «Платежный cтандарт» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в сообщении Банка России.

Также Центробанк отметил, что в работе «Платежного стандарта» замечены сомнительные транзитные операции и процедуры обналичивания денежных средств.

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— В связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной, — добавили в Банке России.

В компании назначена временная администрация, которая будет работать, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.

Владельцем большей части компании является «Обувь России»

Владельцем большей части компании является «Обувь России»

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По данным сервиса «Контур.Фокус», РНКО «Платежный стандарт» занимается денежным посредничеством. 99% компании принадлежит компании «Обувь России», 1% — микрокредитной компании «Арифметика». Конечные владельцы — Антон Титов, директор «Обуви России», гендиректор ПАО «Ор» и ООО «Технострой». Меньшая часть компании принадлежит Вячеславу Шабайкину, акционеру «Ор».

На сайте «Обуви России» сообщается, что ей принадлежат бренды Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette и другие.

В компании «Обувь России» пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

В 2017 году Центробанк забрал лицензию у ПАО «Межтопэнергобанк». Его клиенты не могли забрать свои вклады.

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Центробанклицензияобувь
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