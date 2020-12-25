В Новосибирске взлетели цены на продукты. Производители заявили, что не поднимали их

Сильнее всего в Новосибирске подорожали сахар, гречка, картошка и подсолнечное масло
В середине декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо предотвратить рост стоимости продуктов. В качестве одного из принципов достижения этой цели он предложил заморозить цены на ряд товаров. Госдума уже приняла закон, позволяющий правительству регулировать цены. Неделю назад НГС выпускал материал о резком взлете цен на продукты (даже первой необходимости): читатели массово пожаловались на то, что стоимость самых популярных товаров потребительской корзины выросла почти на 30%. Корреспондент НГС Татьяна Гладких поговорила с новосибирскими производителями о том, почему растут цены и смогут ли они это остановить.
Какими могут быть последствия заморозки цен
Большинство производителей пришло к одному выводу: заморозка может навредить их бизнесу, так как на создание продукции тратятся большие деньги, и с каждым годом издержки только растут. Они пояснили, что в создании товаров участвует целая цепочка компаний. Это длинный список, в который входят производители, переработчики, упаковщики, перевозчики и все работники от мала до велика. За все их услуги нужно платить, но заморозка может уменьшить прибыль бизнеса.
К тому же, по словам производителей, удобрения, запчасти и техника закупаются в евро и долларах за границей, бензин и солярка тем временем только дорожают. Кроме того, в условиях инфляции по закону они обязаны были увеличить зарплаты своим работникам.
Многие производители считают: в таких условиях некоторые фирмы могут разориться, а переживут эти санкции лишь те, у кого есть финансовая подушка.
Так пришлось ли производителям самых популярных продуктов в Новосибирске поднимать цены на свой товар?
Хлеб и булочные изделия
Владелец «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков пояснил, что за последние месяцы цены на хлеб в Новосибирске не выросли:
— В ноябре и декабре ни одна торговая сеть не принимает повышение цен, даже если производители обратятся с настойчивой просьбой — это могут делать только большие монополисты, те, кто имеет влияние на торговые сети.
В основном, объясняет мужчина, цены на продукты производителям диктуют торговые сети.
Средняя цена на хлебное изделие в Новосибирске может варьироваться от 9 до 120 рублей за килограмм — в зависимости от сорта.
— Круассан по настоящему рецепту на настоящем маргарине, например, будет стоить рублей 50. Небольшая булочка. Самое главное, что социальные сорта хлеба остаются на полках — это контролируется самими производителями и торговыми сетями. Поэтому в любой сети есть недорогой хлеб хорошего качества, — объяснил Дмитрий Терешков. — Если посмотреть в целом на потребительскую корзину, то сразу станет понятно, что доля хлеба ничтожно мала по сравнению с мясом, маслом и молоком, например. По сравнению с мировыми ценами на хлеб у нас всё стоит копейки.
При этом владелец «Сибирской хлебной корпорации» отметил, что заморозка цен может привести к неприятным последствиям для экономики:
— Как можно заморозить цены? Продавать зерно по мировым ценам? Выдавать огромные квоты продавцам зерна? Понятно, что надо на внутреннем рынке иметь мировую цену на зерно, которая является основой для всех остальных продуктов — муки, хлеба, молока, яиц, мяса и так далее. Толку от того, что заставляют ритейлеров или конечных производителей что-то замораживать? После такой заморозки улетит всё в трубу. Как с этим быть? Либо границы закрыть, либо вводить какое-то налогообложение. Простых решений не бывает. Наскоками такие вещи не решаются.
Несмотря на выступление Путина, цены в декабре продолжили медленно расти. По данным Новосибирскстата, ржаной хлеб к 21 декабря за неделю вырос в цене на 1 рубль 32 копейки, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 79 копеек. Средняя цена на ржаной хлеб сейчас — 75 рублей 39 копеек, а на пшеничный — 59 рублей 85 копеек.
При этом годовая стоимость хлеба изменилась сильнее — до 13%. Так, на 2 декабря 2019 года ржаной хлеб стоил 73 рубля 2 копейки. Данных на это же число 2020 года у статистиков нет, однако на 7 декабря хлеб подорожал до 74 рублей 14 копеек (+1,53%). Пшеничный хлеб и булочки из пшеничной муки стоили 53 рубля за килограмм, а в 2020-м подорожали до 59 рублей 96 копеек (+13,13%).
Картофель, овощи и гречка
Директор новосибирской агрофирмы «ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов объяснил, что скачки цен на овощи, гречку и картофель происходят раз в сезон, так как местная продукция заканчивается, а производители вынуждены заменять ее импортной. Тогда стоимость увеличивается в 5–10 раз. Однако и он подтвердил, что в этом году цена на эти продукты не увеличилась.
— Средняя цена картофеля за килограмм сегодня — в пределах 15–20 рублей. Такая же цена была и в прошлом году. В этом году из-за засухи урожайность гречки была меньше, чем ожидалось — она стоит по 30–32 рубля. В прошлом году в начале сезона ее стоимость была около 20–25 рублей, а к концу — так же, как и в этом. Цена на овощи тоже не выше, чем в прошлом году: лук — 20 рублей за килограмм, капуста — 15, морковь — в пределах 20 рублей. Большого различия в цене я и как производитель, и как продавец не вижу.
Поэтому глава агрокомпании отметил, что после Нового года скачок в цене может произойти, но это сезонный феномен.
— Например, три года назад в марте свекла и картошка были намного дороже. Я думаю, что если будет продолжаться так, как сейчас, то сильного скачка не будет. Федеральные сети стараются максимально удерживать цены (это к слову о том, что подчеркнул президент), вряд ли позволят им сильно подняться. Я думаю, если бы не удержания, цена была бы значительно выше.
Цена овощей на полках в магазинах (не отпускная у производителей) после выступления Путина также незначительно, но поднялась. Например, картофель вырос в цене за неделю к 21 декабря на 58 копеек: сейчас его средняя цена — 22 рубля 16 копеек. Цена гречки за килограмм за неделю, наоборот, упала на 2 рубля 33 копейки — в среднем она стоит 88 рублей 3 копейки. Белокочанная капуста выросла в стоимости всего на 1 копейку, в среднем ее килограмм стоит 15 рублей 49 копеек. Репчатый лук подорожал на 31 копейку, а сейчас стоит 22 рубля 69 копеек. Килограмм моркови увеличился в стоимости на 98 копеек — теперь его продают за 27 рублей 6 копеек.
За год, сообщают статистики, цены на картошку подскочили на 30,62% (с 16 рублей 95 копеек за килограмм до 22 рублей 14 копеек). Гречка подорожала на 40,40% (в прошлом году килограмм продавался в среднем по 57 рублей 70 копеек, а сейчас уже по 81 рублю 1 копейке). Репчатый лук прибавил 11,27% (с 19 рублей 78 копеек до 22 рублей 1 копейки за килограмм). Морковь тоже выросла в цене — на 25,43% (в прошлом году она стоила 19 рублей 74 копейки, сейчас — 24 рубля 76 копеек). А вот капуста подешевела на 5,42%: она стоила 16 рублей 74 копейки в 2019-м вместо нынешних 15 рублей 88 копеек.
Молоко и молочные продукты
Один из новосибирских производителей молока и молочных продуктов, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что стоимость этих товаров не поднималась.
— Мы не повышали цены на нашу продукцию в этом году вообще. Мы как продавали ранее молоко в среднем за 50 рублей, так и продолжаем. А там уже торговая сеть накручивает на эту стоимость 25%. Если вы видите на прилавке продукцию, отнимайте от нее 25% стоимости — это будет цена производителя с доставкой до этого магазина. Это минимальная наценка магазина на скоропортящийся товар. А на масло, например, могут накрутить и до 40–50%, потому что сроки хранения дольше, — объяснил представитель молочной отрасли.
При этом производитель затруднился ответить, может ли в ближайшие месяцы подняться цена на молоко и молочные продукты.
Молочные продукты после выступления Путина немного подешевели. Только пастеризованное молоко разной жирности символически подросло в цене на 10 копеек и в среднем стоит 59 рублей 10 копеек. Сметана упала в цене на 6 рублей 36 копеек и в среднем стоит 189 рублей 9 копеек за килограмм. Жирный творог, в свою очередь, подешевел до 357 рублей 27 копеек — цена упала на 24 копейки по сравнению с прошлой неделей.
При этом за год молоко подорожало с 59 рублей 14 копеек до 59 рублей 39 копеек (+0,42%). Литр сметаны на 2 декабря 2019 года стоил 186 рублей 11 копеек, а к 7 декабря 2020 года стоил 195 рублей 40 копеек (+4,99%). Килограмм творога подорожал с 342 рублей 51 копейки до 353 рублей 22 копеек (+3,13%).
Мясо
Заместитель генерального директора по маркетингу «Сибирской продовольственной компании» Галина Шмидт объяснила, что сложно судить о том, как поменялась цена после предложения президента РФ — всё зависит от типа магазина. Например, ценовой диапазон в дискаунтере и обычном супермаркете может заметно различаться:
— Массовый мониторинг не показывает, что цены выросли. Здесь слишком общие вводные, чтобы можно было сказать, что сети одного ценового формата, но как стоила курица, например, 110–120 рублей — так и продолжает стоить. У магазинов своя ценовая политика — отталкиваясь от нее, они устанавливают цены на продукты, поэтому средневзвешенную цену по Новосибирску установить нельзя.
Прогнозировать, могут ли вырасти цены на мясо в Новосибирске в ближайшие месяцы, по мнению представителя СПК, сложно. Например, многое зависит от того, сколько свиней под отел поставили на свиноферме или сколько куриц есть на птицефабрике:
— Это такая внутренняя информация, которой сведенной ни у кого нет. Есть другой момент: есть определенный предел цены на мясо и курицу, после которой люди перестают покупать их в тех же объемах. Поэтому любой производитель будет искать некий баланс. Складывается стоимость выращивания животных на мясо, рыночный спрос и та разница между ценой и себестоимостью, которую они могут или не могут заработать. В 2017 году, например, было перепроизводство птицы, и ее продавали почти по себестоимости. Но потом птицефабрики эту ситуацию выровняли и посадили на высиживание меньше цыплят — сбавили обороты, чтобы им было выгодно, чтобы не перенасыщать рынок. То есть они пришли к сбалансированной цене, при которой их работа считается рентабельной.
Свинина после выступления президента незначительно подорожала — по данным Новосибирскстата, всего на 4 копейки (до 294,35 рубля за килограмм). Говядина прибавила 4 рубля 34 копейки (килограмм теперь стоит в среднем 358 рублей 2 копейки). А вот куриное мясо подешевело на 94 копейки за неделю (к 21 декабря оно стоило 143 рубля 62 копейки). Яйца курицы подорожали на 68 копеек — сейчас десяток яиц стоит 69 рублей 31 копейку.
В целом за год цены на мясные продукты практически не изменились. Мясо курицы, согласно данным Новосибирскстата, выросло в цене со 143 рублей 82 копеек до 144 рублей 24 копеек (+0,29%). Говядина в прошлом году стоила 350 рублей 43 копейки, сейчас — 353 рубля 57 копеек (+0,90%). Свиное мясо, напротив, стало дешевле — оно стоило 295 рублей 74 копейки за килограмм, но упало до 293 рублей 9 копеек (—0,62%). Десяток куриных яиц стоил 61 рубль 50 копеек и подорожал до 67 рублей 73 копеек (+10,13%).
В Новосибирске подскочили цены не только на продукты. С 15 декабря подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обойдется в 26 рублей.