В Новосибирске взлетели цены на продукты. Производители заявили, что не поднимали их

Какими могут быть последствия заморозки цен



Большинство производителей пришло к одному выводу: заморозка может навредить их бизнесу, так как на создание продукции тратятся большие деньги, и с каждым годом издержки только растут. Они пояснили, что в создании товаров участвует целая цепочка компаний. Это длинный список, в который входят производители, переработчики, упаковщики, перевозчики и все работники от мала до велика. За все их услуги нужно платить, но заморозка может уменьшить прибыль бизнеса.

К тому же, по словам производителей, удобрения, запчасти и техника закупаются в евро и долларах за границей, бензин и солярка тем временем только дорожают. Кроме того, в условиях инфляции по закону они обязаны были увеличить зарплаты своим работникам.

Многие производители считают: в таких условиях некоторые фирмы могут разориться, а переживут эти санкции лишь те, у кого есть финансовая подушка.

Так пришлось ли производителям самых популярных продуктов в Новосибирске поднимать цены на свой товар?