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Новосибирцы пожаловались на сбой в работе «Тинькофф Банка». Объясняем, что произошло

В компании заявили, что всё под контролем

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В банке объясняют произошедшее техническими работами

В банке объясняют произошедшее техническими работами

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В работе «Тинькофф Банка» произошел сбой

Клиенты «Тинькофф Банка» пожаловались на сбои в работе приложения. С проблемами столкнулись жители Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.

По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей не могут войти в систему, у кого-то возникли проблемы со всеми сервисами, меньше всего людей не могут перевести деньги.

В банке нашим коллегам из E1.RU сообщили, что в курсе проблемы.

— Мы знаем о проблеме. Причина — технические работы, в ближайшее время все устраним, — ответили в кол-центре банка.

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Самая частая проблема — сложности со входом в систему

Самая частая проблема — сложности со входом в систему

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А на прошлой неделе в Новосибирске произошел сбой в работе постамата PickPoint, расположенного в ТРЦ «Сан Сити» — его дверцы стали открываться сами собой, а внутри были посылки.

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сбой в работе банка«Тинькофф Банк»
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