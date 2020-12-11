Новосибирцы пожаловались на сбой в работе «Тинькофф Банка». Объясняем, что произошло

В работе «Тинькофф Банка» произошел сбой
Клиенты «Тинькофф Банка» пожаловались на сбои в работе приложения. С проблемами столкнулись жители Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.
По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей не могут войти в систему, у кого-то возникли проблемы со всеми сервисами, меньше всего людей не могут перевести деньги.
В банке нашим коллегам из E1.RU сообщили, что в курсе проблемы.
— Мы знаем о проблеме. Причина — технические работы, в ближайшее время все устраним, — ответили в кол-центре банка.
А на прошлой неделе в Новосибирске произошел сбой в работе постамата PickPoint, расположенного в ТРЦ «Сан Сити» — его дверцы стали открываться сами собой, а внутри были посылки.