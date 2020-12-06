«Рост в пять-восемь раз»: рестораторы просят губернатора не увеличивать налоги во время кризиса

Новосибирские рестораторы попросили власти не поднимать налоги так резко
Рестораторы Новосибирска собирают подписи под обращением к губернатору с просьбой снизить ставку налога при упрощённой системе налогообложения. По новым правилам, каждый субъект федерации может варьировать её размер. Но сейчас в Новосибирской области он почти максимален. Нововведения затронут свыше 30 тысяч предприятий и приведут к росту налоговой нагрузки в разы.
С 1 января 2021 года в России полностью отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД), размер которого определялся в зависимости от площади занимаемого помещения и вида деятельности. Теперь предприятиям, которые использовали ЕНВД, придется переходить на упрощенную систему налогообложения (УСН), при которой ставка налога устанавливается просто как определенный процент от оборота. Размер этой ставки должен определить каждый регион в зависимости от местных условий в рамках установленного федеральным законодательством коридора. В Новосибирской области ставка при УСН сейчас составляет 6% от оборота или 15% от доходов, из которых вычли расходы.
Новосибирские рестораторы решили выступить с коллективным обращением к губернатору. Инициатором написания письма стал совладелец кафе «Кардамон» Игорь Бабкин. Его же подпись стоит под текстом письма первой. В середине дня в пятницу 4 декабря там стояло не больше 40 подписей.
Как пояснил сам Игорь Бабкин, в роли инициатора он оказался отчасти вынужденно, не дождавшись ни решения областных властей, ни инициатив профильных общественных организаций.
— Обычно все изменения в местном законодательстве вступают в силу в ноябре, и мы думали, что так будет и со ставкой для УСН. И не увидев никаких изменений, решили действовать хотя бы таким образом, говорит ресторатор.
Как отмечает Бабкин, переход на УСН ждет не только рестораторов, но и большое количество владельцев небольших магазинов, производств и сервисных бизнесов.
Как говорится в обращении рестораторов, переход на новую систему налогообложения коснется 34,6 тысяч индивидуальных предпринимателей (это каждый четвертый предприниматель региона) и 7,3 тысяч организаций. И для абсолютного большинства из них УСН при нынешних ставках будет означать «резкий и существенный рост налоговой нагрузки на предпринимателей», говорится в обращении.
«Дополнительная налоговая нагрузка заставит предпринимателей закрывать свои предприятия, увольнять сотрудников, усугубит кризис неплатежей, вынудит повышать цены на товары, работы, услуги», — считают авторы обращения.
Как отмечают авторы обращения, решения о снижении ставок УСН приняли уже в 12 регионах России. Например, в Вологодской области ставки УСН на 2021 год для тех, кто работал на ЕНВД (и тех, кто совмещал ЕНВД с другими режимами), снижены до уровня 2% по объекту «доходы» и 5% — «доходы минус расходы». В Республике Бурятия для переходящих с ЕНВД на 2021 год устанавливаются ставки 1% и 6%, в Ульяновской области — 1% и 4%, соответственно.
В других регионах ставки снижаются для всех, кто применяет УСН, отмечают рестораторы. Так, в Архангельской области до конца 2021 года установлена ставка 4% по «доходам», 8% — при системе «доходы минус расходы». В Республике Хакасия — 4% и 7%, в Мурманской области — до 1% и 5%, соответственно.
«Отсутствие в нашем регионе решения по снижению ставок для тех, кто применял режим ЕНВД, может привести к тому, что многие в поисках решения начнут перерегистрировать бизнес в других регионах, что, в свою очередь, приведет к падению налоговых платежей в бюджет региона», — считают авторы обращения.
Исходя из изложенного, авторы обращения просят у губернатора установить на период с 2021 по 2023 годы ставку УСН в 5% в случае, если «объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», и 1% — если «объектом являются только доходы».
По оценкам Игоря Бабкина, при существующих ставках УСН уже в январе прямые налоговые выплаты (без учета налогов и сборов на фонд заработной платы) для рестораторов вырастут в пять-восемь раз.
Совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау говорит, что само по себе повышение ставок не новость, об этом было известно давно. И в экономической ситуации, которая была до пандемии, с этими изменениями можно было жить дальше.
— Но сейчас обороты у всех снизились на 40–50%, а издержки — нет, — говорит ресторатор.
Наталья Ильина (совладелица ресторана «Библиотека») приводит примерный расчет, к чему приведет переход на новую систему налогообложения:
— При прежней системе ресторан площадью около 180–200 кв. метров платил порядка 50 000 рублей вмененного налога каждый квартал, то есть 200 000 рублей в год. Если предположить, что выручка у ресторана 2 млн рублей в месяц, 6% от оборота превратятся в 120 тыс. рублей ежемесячно (или 1,44 млн. рублей в год).
При этом, как отмечает Ильина, этим налогом платежи в бюджет не ограничиваются. В структуре расходов предприятий общепита от 25 до 30% выручки занимает фонд заработной платы и налоги на него.
Андрей Коротышев (La Trenta, «Мишико») оценивает для себя грядущий рост налоговой нагрузки в 4–5 раз (по сравнению с тем, что заведения платят сейчас).
— В нынешних условиях, когда выручки у всех упали в среднем на 30–40% это будет последним гвоздём в гроб, — грустно шутит ресторатор.
Новая система, впрочем, позволяет законно сократить выплаты в том случае, если ресторан мало зарабатывает. В том случае, если предприятию удастся убедить налоговые органы принять свои многочисленные расходы для начисления налогов по второй схеме (доходы минус издержки), предприятие все равно будет обязано заплатить 1% от оборота. И, по всей видимости, нанять бухгалтера, который будет заниматься оформлением всех необходимых бумаг.
Особенно тяжело в новой системе придется заведениям, которые пытаются искать и использовать фермерские продукты. По словам Бабкина, купив для кафе на рынке хорошие сливки, мясо и другие подобные товары, заведение, скорее всего, не сможет получить с такого продавца ни чеков, ни квитанций. А значит, налоговая таких расходов не примет.
— Парадокс в том, что суммарные доходы бюджета не увеличатся. Кто-то разорится, кто-то наймет бухгалтера и будет биться за каждую платежку, чтобы увеличить размер принятых ФМС расходов. Проще снизить ставку до реальной — той, что по силам платить рестораторам, — считает Даниил Прицкау.
По данным Управления ФНС по Новосибирской области, в качестве плательщиков ЕНВД на начало 2020 года состояли на учете около 34 600 индивидуальных предпринимателей и 7 300 юридических лиц. Из них порядка 60% занимались розничной торговлей, 17% оказывали транспортные услуги, 12% — бытовые услуги, 5% — услуги общественного питания, 5% и 4% — услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств.
Этот год, действительно, выдался для общепита очень тяжелым. По данным Росстата, даже в октябре, когда уже не действовали никакие административные ограничения, ресторанный бизнес не досчитался почти 40% выручки.