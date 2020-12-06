«Рост в пять-восемь раз»: рестораторы просят губернатора не увеличивать налоги во время кризиса

Новосибирские рестораторы решили выступить с коллективным обращением к губернатору. Инициатором написания письма стал совладелец кафе «Кардамон» Игорь Бабкин. Его же подпись стоит под текстом письма первой. В середине дня в пятницу 4 декабря там стояло не больше 40 подписей.

Как пояснил сам Игорь Бабкин, в роли инициатора он оказался отчасти вынужденно, не дождавшись ни решения областных властей, ни инициатив профильных общественных организаций.

— Обычно все изменения в местном законодательстве вступают в силу в ноябре, и мы думали, что так будет и со ставкой для УСН. И не увидев никаких изменений, решили действовать хотя бы таким образом, говорит ресторатор.

Как отмечает Бабкин, переход на УСН ждет не только рестораторов, но и большое количество владельцев небольших магазинов, производств и сервисных бизнесов.

Как говорится в обращении рестораторов, переход на новую систему налогообложения коснется 34,6 тысяч индивидуальных предпринимателей (это каждый четвертый предприниматель региона) и 7,3 тысяч организаций. И для абсолютного большинства из них УСН при нынешних ставках будет означать «резкий и существенный рост налоговой нагрузки на предпринимателей», говорится в обращении.

