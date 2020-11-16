Сложно везти из другой страны: фабрика в Новосибирске начинает шить одежду для итальянского бренда

Фабрика «Биззарро» договорилась с итальянским брендом Cuve о сотрудничестве — одежду этого бренда для российского рынка будут шить теперь в Новосибирске.
Как рассказал создатель и владелец «Биззарро» Валерий Зеленов, такое решение было вызвано сложностями с поставками партий товара итальянского бренда в Россию в период пандемии.
— Ткани фабрика может закупить заранее большими объемами и потом отшивать нужные модели по мере необходимости. А готовая партия из Италии могла летом застрять на таможне надолго. Так что мы договорились, что будем шить одежду под брендом Cuve здесь, — пояснил предприниматель.
Марка Cuve была создана молодыми выпускниками Института Марангони (Istituto Marangoni — частный итальянский вуз, который готовит специалистов в сфере моды). Первый магазин в России открылся в 2018 году. Сейчас их три и еще два должны появиться в ближайшем будущем. Кроме того, одежда бренда частично представлена в сети Bizzarro.
Сам бренд Bizzarro изначально возник как магазины итальянской одежды. Однако потом владелец решил наладить собственное производство в России.
Это не единственный пример такого рода. В Новосибирске, в Дзержинском районе расположено производство международного бренда Maskulo (выпускает так называемую фетиш-одежду), основной рынок сбыта которой сейчас — Западная Европа.
В 2019 году НГС рассказывал о 7 местных брендах одежды, которые известны далеко за пределами Новосибирска, — здесь вы можете почитать, как они появились.