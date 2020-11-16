Сложно везти из другой страны: фабрика в Новосибирске начинает шить одежду для итальянского бренда

Фабрика «Биззарро» договорилась с итальянским брендом Cuve о сотрудничестве — одежду этого бренда для российского рынка будут шить теперь в Новосибирске.



Как рассказал создатель и владелец «Биззарро» Валерий Зеленов, такое решение было вызвано сложностями с поставками партий товара итальянского бренда в Россию в период пандемии.



— Ткани фабрика может закупить заранее большими объемами и потом отшивать нужные модели по мере необходимости. А готовая партия из Италии могла летом застрять на таможне надолго. Так что мы договорились, что будем шить одежду под брендом Cuve здесь, — пояснил предприниматель.

