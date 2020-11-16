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Сложно везти из другой страны: фабрика в Новосибирске начинает шить одежду для итальянского бренда

Марка Cuve доверила производство новосибирской компании «Биззарро»

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Одежду для магазинов Cuve теперь не нужно будет возить издалека

Одежду для магазинов Cuve теперь не нужно будет возить издалека

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Фабрика «Биззарро» договорилась с итальянским брендом Cuve о сотрудничестве — одежду этого бренда для российского рынка будут шить теперь в Новосибирске.

Как рассказал создатель и владелец «Биззарро» Валерий Зеленов, такое решение было вызвано сложностями с поставками партий товара итальянского бренда в Россию в период пандемии.

— Ткани фабрика может закупить заранее большими объемами и потом отшивать нужные модели по мере необходимости. А готовая партия из Италии могла летом застрять на таможне надолго. Так что мы договорились, что будем шить одежду под брендом Cuve здесь, — пояснил предприниматель.

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Марка Cuve была создана молодыми выпускниками Института Марангони (Istituto Marangoni — частный итальянский вуз, который готовит специалистов в сфере моды). Первый магазин в России открылся в 2018 году. Сейчас их три и еще два должны появиться в ближайшем будущем. Кроме того, одежда бренда частично представлена в сети Bizzarro.

Сам бренд Bizzarro изначально возник как магазины итальянской одежды. Однако потом владелец решил наладить собственное производство в России.

Это не единственный пример такого рода. В Новосибирске, в Дзержинском районе расположено производство международного бренда Maskulo (выпускает так называемую фетиш-одежду), основной рынок сбыта которой сейчас — Западная Европа.

В 2019 году НГС рассказывал о 7 местных брендах одежды, которые известны далеко за пределами Новосибирска, — здесь вы можете почитать, как они появились.

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локализацияпроизводство одежды
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