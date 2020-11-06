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Экс-глава «Сибантрацита», задержанный с наркотиками, уехал из России

До этого его выпустили под залог в 1 миллион рублей

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Максима Барского задержали в московском аэропорту после возвращения из США

Максима Барского задержали в московском аэропорту после возвращения из США

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Подозреваемый в контрабанде наркотиков экс-глава «Сибантрацита» улетел в США

Бывший глава «Сибантрацита» и член совета директоров компании Максим Барский, которого подозревают в контрабанде наркотиков, уехал из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Барский сейчас в Нью-Йорке. Адвокат Барского и представитель «Сибантрацита» отказались от комментариев.

О задержании Барского стало известно 29 октября. Бизнесмена задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Нью-Йорка.

Во время таможенного досмотра в багаже у Максима Барского нашли наркотические средства и психотропные вещества: тетрагидроканнабинол (на основе конопли, в некоторых странах разрешен для медицинского использования) — пять картриджей для вейпов, модафинил (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна) — одиннадцать пластин по десять таблеток.

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Таможня возбудила дело по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Как передает РБК, 30 октября Барского отпустили под залог в 1 миллион рублей. Против освобождения бизнесмена выступали таможня и прокуратура. Но судья счел «неубедительными» аргументы дознания о его намерении скрыться от следствия, сообщал источник РИА «Новости». По его данным, Барский во время рассмотрения ходатайства об аресте заявил, что не он собирал чемодан и он не знает, откуда там взялись запрещенные вещества.

В пресс-службе ООО «УК "Сибантрацит"» на звонок журналиста НГС не ответили.

Максим Барский родился в 1974 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный университет, также учился в школе бизнеса имени Хааса Калифорнийского университета в Беркли. Ранее занимал должности заместителя председателя правления ТНК-ВР, управляющего директора West Siberian Resources, генерального директора Matra Petroleum, члена совета директоров Delivery Hero и другие.

В 2018 году стал генеральным директором «УК "Сибантрацит"». Занимал эту должность до весны 2020 года. В мае председателем совета директоров «Сибантрацита» стала Катерина Босова, вдова покончившего с собой владельца компании Дмитрия Босова.

Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Объединяет три добывающих предприятия — АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»).

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