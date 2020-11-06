Экс-глава «Сибантрацита», задержанный с наркотиками, уехал из России

Бывший глава «Сибантрацита» и член совета директоров компании Максим Барский, которого подозревают в контрабанде наркотиков, уехал из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.



По информации собеседников издания, Барский сейчас в Нью-Йорке. Адвокат Барского и представитель «Сибантрацита» отказались от комментариев.

О задержании Барского стало известно 29 октября. Бизнесмена задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Нью-Йорка.

Во время таможенного досмотра в багаже у Максима Барского нашли наркотические средства и психотропные вещества: тетрагидроканнабинол (на основе конопли, в некоторых странах разрешен для медицинского использования) — пять картриджей для вейпов, модафинил (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна) — одиннадцать пластин по десять таблеток.

