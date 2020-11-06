Экс-глава «Сибантрацита», задержанный с наркотиками, уехал из России

Подозреваемый в контрабанде наркотиков экс-глава «Сибантрацита» улетел в США
Бывший глава «Сибантрацита» и член совета директоров компании Максим Барский, которого подозревают в контрабанде наркотиков, уехал из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Барский сейчас в Нью-Йорке. Адвокат Барского и представитель «Сибантрацита» отказались от комментариев.
О задержании Барского стало известно 29 октября. Бизнесмена задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Нью-Йорка.
Во время таможенного досмотра в багаже у Максима Барского нашли наркотические средства и психотропные вещества: тетрагидроканнабинол (на основе конопли, в некоторых странах разрешен для медицинского использования) — пять картриджей для вейпов, модафинил (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна) — одиннадцать пластин по десять таблеток.
Таможня возбудила дело по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Как передает РБК,
В пресс-службе ООО «УК "Сибантрацит"» на звонок журналиста НГС не ответили.
Максим Барский родился в 1974 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный университет, также учился в школе бизнеса имени Хааса Калифорнийского университета в Беркли. Ранее занимал должности заместителя председателя правления ТНК-ВР, управляющего директора West Siberian Resources, генерального директора Matra Petroleum, члена совета директоров Delivery Hero и другие.
В 2018 году стал генеральным директором «УК "Сибантрацит"». Занимал эту должность до весны 2020 года. В мае председателем совета директоров «Сибантрацита» стала Катерина Босова, вдова покончившего с собой владельца компании Дмитрия Босова.
Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Объединяет три добывающих предприятия — АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»).