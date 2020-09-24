«Нищемаркеты» атакуют: в Новосибирск пришла новая сеть низких цен — мы сравнили её с конкурентами

Уральская сеть «Доброцен» открыла первые магазины в Новосибирске
Уральская сеть «Доброцен» вышла на новосибирский рынок, открыв здесь сразу две торговые точки. Ритейлер работает в формате «жесткого дискаунтера», предлагая товары по низким ценам с минимальным комфортом для покупателя. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как выглядит магазин новой сети, и сравнил её с конкурентами.
«Доброцен» — сравнительно молодой проект, первый магазин под таким названием открыт в 2016 году в Красноуфимске (Свердловская область). Сейчас у сети больше 200 торговых точек, большая часть которых расположена на Урале и в Поволжье. По данным 2ГИС, в Новосибирске открыты уже две торговые точки сети — одна в городе Обь, другая — на Станционной. В самой компании на вопросы НГС о выходе в наш регион не ответили ни в головном офисе, ни в сибирском филиале.
Первый новосибирский магазин занял место, которое освободил «Холди Дискаунтер». «Доброцен» занимает только часть помещения — примерно четверть здания отдано под арендаторов с сопутствующими товарами. Сейчас здесь работают точка со свежими фруктами, пивной киоск и магазин одежды.
Внутри зал больше напоминает склад, где товары выложены на паллетах, полки в магазине установлены только по периметру у стен. Для торгового зала, соответствующего по площади крупному супермаркету, в ассортименте «Доброцен» много непродовольственных товаров — от белья и детских игрушек до некрупной бытовой техники (переносная духовка, одиночная плитка
Все это лежит в коробках, в ворохах упаковочной бумаги. Время от времени сотрудник выкатывает на складской тележке для поддонов очередную партию товара.
Покупателей немного, но они есть даже в разгар рабочего дня. Часть пришла осмотреться, часть заехала за какими-то конкретными позициями по привычному адресу. Как признался мужчина с пакетами древесного угля и пивом в тележке, он даже не обратил внимание на смену вывески.
В магазине есть и замороженные, и скоропортящиеся товары — для них отведена специальная «холодная» комната. Здесь выложены толстенные палки колбасы в крупной упаковке, крупные блоки холодца, но есть и обычные масло, сметана, сыр
В магазине неуютно и тесно, но такой формат и не рассчитан на требовательного покупателя. Дискаунтеры привлекают покупателей прежде всего низкими ценами. Ради которых люди готовы терпеть неудобства и скудный ассортимент.
Мы сравнили цены на несколько ходовых позиций «Доброцена» и «Ленты» (один из гипермаркетов расположен сравнительно недалеко), и, действительно, практически по всем позициям дискаунтер оказался дешевле. Например, гречка стоит 52 и 71 рубль (соответственно), молоко «Лебедевское» — 47,5 и 53 рубля, творожный сыр «Виолетта» — 70 и 80 рублей, ветчина «Княжеская» марки «Дымов» — 116 и 145 рублей, растворимый кофе — «Чибо» 230 и 300 рублей, корм для кошек Whiskas 73,5 и 94 рубля (цены даны округленно до ближайшего целого значения).
Из проанализированных позиций дешевле у «Ленты» были только рис — 52 рубля (против 59 у «Доброцена») и картофель — 15 рублей (против 21). Кроме того, продававшаяся в «Доброцене» по 100 рублей за килограмм замороженная курятина относилась к категории «несушка» (она подходит только для варки), в то время как в «Ленте» по 116 рублей можно было купить уже обычных бройлеров.
Формат жестких дискаунтеров существует давно. Первые магазины самой крупной мировой розничной компании — американского «Волмарта» — представляли собой именно такие розничные склады на окраинах. В России было несколько волн интереса к дискаунтерам. Сначала такие магазины пытались открывать в разных регионах (в Новосибирске, например, это была сеть «Эконом») еще в начале
Вторая волна интереса к магазинам с низкими ценами возникла после кризиса 2009 года. Именно тогда, в 2010 году, была создана сеть «Холди Дискаунтер». Однако и в этот раз после того, как шок прошел, «магазины для бедных» стали расширять ассортимент, приближаясь к обычным продуктовым магазинам. Третья волна началась сравнительно недавно (три-четыре года назад) и до недавнего времени не была выражена так ярко, поскольку крупнейшие игроки рынка вроде X5 Retail Group, напротив, старались сделать так, чтобы их «народные» магазины сети «Пятёрочка» выглядели гламурно. У них несколько раз менялся дизайн, расширялся отдел свежих продуктов, появлялась пекарня
Однако дискаунтеры постепенно расширяют присутствие на рынке. В Новосибирске в этом жанре сейчас работают красноярские сети «Светофор» и «Маяк» (принадлежат одному владельцу, вторая — объединяет более крупные по размеру магазины со значительной долей непродовольственных продуктов). В Новосибирске и пригородах открыты уже 18 «Светофоров» и 4 «Маяка». Кроме того, в Новосибирской области уже действует омская сеть «Низкоцен». Ближайшие торговые точки открыты в Коченево, Искитиме и Мошково.
В условиях падения платежеспособности населения востребованность магазинов-складов, скорее всего, будет только расти. По данным Росстата, начиная с весны этого года оборот розничной торговли снижается. В августе рухнули на 10% даже продажи продуктов питания. Вряд ли речь идет о том, что люди недоедают. Но совершенно точно — переходят на более дешевые продукты. Или идут в магазины, где необходимые товары можно купить по более низким ценам.