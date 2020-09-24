24 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 76.35
eur 89.25
Тема дняСпор за участок в квартале «Панорама»

Все новости

Все новости

«Нищемаркеты» атакуют: в Новосибирск пришла новая сеть низких цен — мы сравнили её с конкурентами

Первый магазин уральской сети «Доброцен» открылся на месте «Холди Дискаунтера»

12 259
118Обсудить

Поделиться

Магазины «Доброцен»&nbsp;больше похожи на склады, куда пустили покупателей

Магазины «Доброцен» больше похожи на склады, куда пустили покупателей

Уральская сеть «Доброцен» открыла первые магазины в Новосибирске

Уральская сеть «Доброцен» вышла на новосибирский рынок, открыв здесь сразу две торговые точки. Ритейлер работает в формате «жесткого дискаунтера», предлагая товары по низким ценам с минимальным комфортом для покупателя. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как выглядит магазин новой сети, и сравнил её с конкурентами.

«Доброцен» — сравнительно молодой проект, первый магазин под таким названием открыт в 2016 году в Красноуфимске (Свердловская область). Сейчас у сети больше 200 торговых точек, большая часть которых расположена на Урале и в Поволжье. По данным 2ГИС, в Новосибирске открыты уже две торговые точки сети — одна в городе Обь, другая — на Станционной. В самой компании на вопросы НГС о выходе в наш регион не ответили ни в головном офисе, ни в сибирском филиале.

Первый новосибирский магазин занял место, которое освободил «Холди Дискаунтер». «Доброцен» занимает только часть помещения — примерно четверть здания отдано под арендаторов с сопутствующими товарами. Сейчас здесь работают точка со свежими фруктами, пивной киоск и магазин одежды.

Это уже третья вывеска на этом здании. Первой была «Сибириада»

Это уже третья вывеска на этом здании. Первой была «Сибириада»

Внутри зал больше напоминает склад, где товары выложены на паллетах, полки в магазине установлены только по периметру у стен. Для торгового зала, соответствующего по площади крупному супермаркету, в ассортименте «Доброцен» много непродовольственных товаров — от белья и детских игрушек до некрупной бытовой техники (переносная духовка, одиночная плитка и т. д.).

Все это лежит в коробках, в ворохах упаковочной бумаги. Время от времени сотрудник выкатывает на складской тележке для поддонов очередную партию товара.

Покупателей немного, но они есть даже в разгар рабочего дня. Часть пришла осмотреться, часть заехала за какими-то конкретными позициями по привычному адресу. Как признался мужчина с пакетами древесного угля и пивом в тележке, он даже не обратил внимание на смену вывески.

Часть здания отдали арендаторам&nbsp;

Часть здания отдали арендаторам 

В магазине есть и замороженные, и скоропортящиеся товары — для них отведена специальная «холодная» комната. Здесь выложены толстенные палки колбасы в крупной упаковке, крупные блоки холодца, но есть и обычные масло, сметана, сыр и т. д. В углу лежат горкой кости, которые продаются как «суповой набор».

В магазине неуютно и тесно, но такой формат и не рассчитан на требовательного покупателя. Дискаунтеры привлекают покупателей прежде всего низкими ценами. Ради которых люди готовы терпеть неудобства и скудный ассортимент.

Мы сравнили цены на несколько ходовых позиций «Доброцена» и «Ленты» (один из гипермаркетов расположен сравнительно недалеко), и, действительно, практически по всем позициям дискаунтер оказался дешевле. Например, гречка стоит 52 и 71 рубль (соответственно), молоко «Лебедевское» — 47,5 и 53 рубля, творожный сыр «Виолетта» — 70 и 80 рублей, ветчина «Княжеская» марки «Дымов» — 116 и 145 рублей, растворимый кофе — «Чибо» 230 и 300 рублей, корм для кошек Whiskas 73,5 и 94 рубля (цены даны округленно до ближайшего целого значения).

Значительную часть ассортимента составляют непродовольственные товары&nbsp;

Значительную часть ассортимента составляют непродовольственные товары 

Из проанализированных позиций дешевле у «Ленты» были только рис — 52 рубля (против 59 у «Доброцена») и картофель — 15 рублей (против 21). Кроме того, продававшаяся в «Доброцене» по 100 рублей за килограмм замороженная курятина относилась к категории «несушка» (она подходит только для варки), в то время как в «Ленте» по 116 рублей можно было купить уже обычных бройлеров.

Кости для супа можно купить всего по 65 рублей за килограмм

Кости для супа можно купить всего по 65 рублей за килограмм

Формат жестких дискаунтеров существует давно. Первые магазины самой крупной мировой розничной компании — американского «Волмарта» — представляли собой именно такие розничные склады на окраинах. В России было несколько волн интереса к дискаунтерам. Сначала такие магазины пытались открывать в разных регионах (в Новосибирске, например, это была сеть «Эконом») еще в начале 2000-х. Однако с ростом платежеспособности населения эти проекты трансформировались в обычные недорогие универсамы.

Вторая волна интереса к магазинам с низкими ценами возникла после кризиса 2009 года. Именно тогда, в 2010 году, была создана сеть «Холди Дискаунтер». Однако и в этот раз после того, как шок прошел, «магазины для бедных» стали расширять ассортимент, приближаясь к обычным продуктовым магазинам. Третья волна началась сравнительно недавно (три-четыре года назад) и до недавнего времени не была выражена так ярко, поскольку крупнейшие игроки рынка вроде X5 Retail Group, напротив, старались сделать так, чтобы их «народные» магазины сети «Пятёрочка» выглядели гламурно. У них несколько раз менялся дизайн, расширялся отдел свежих продуктов, появлялась пекарня и т. д.

Такие крупные упаковки зельца в обычных супермаркетах встречаются редко

Такие крупные упаковки зельца в обычных супермаркетах встречаются редко

Однако дискаунтеры постепенно расширяют присутствие на рынке. В Новосибирске в этом жанре сейчас работают красноярские сети «Светофор» и «Маяк» (принадлежат одному владельцу, вторая — объединяет более крупные по размеру магазины со значительной долей непродовольственных продуктов). В Новосибирске и пригородах открыты уже 18 «Светофоров» и 4 «Маяка». Кроме того, в Новосибирской области уже действует омская сеть «Низкоцен». Ближайшие торговые точки открыты в Коченево, Искитиме и Мошково.

В условиях падения платежеспособности населения востребованность магазинов-складов, скорее всего, будет только расти. По данным Росстата, начиная с весны этого года оборот розничной торговли снижается. В августе рухнули на 10% даже продажи продуктов питания. Вряд ли речь идет о том, что люди недоедают. Но совершенно точно — переходят на более дешевые продукты. Или идут в магазины, где необходимые товары можно купить по более низким ценам.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

дискаунтерритейлторговлясеть магазинов «Доброцен»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (118)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!