«Нищемаркеты» атакуют: в Новосибирск пришла новая сеть низких цен — мы сравнили её с конкурентами

Уральская сеть «Доброцен» вышла на новосибирский рынок, открыв здесь сразу две торговые точки. Ритейлер работает в формате «жесткого дискаунтера», предлагая товары по низким ценам с минимальным комфортом для покупателя. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как выглядит магазин новой сети, и сравнил её с конкурентами.



«Доброцен» — сравнительно молодой проект, первый магазин под таким названием открыт в 2016 году в Красноуфимске (Свердловская область). Сейчас у сети больше 200 торговых точек, большая часть которых расположена на Урале и в Поволжье. По данным 2ГИС, в Новосибирске открыты уже две торговые точки сети — одна в городе Обь, другая — на Станционной. В самой компании на вопросы НГС о выходе в наш регион не ответили ни в головном офисе, ни в сибирском филиале.

