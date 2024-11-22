Осень Бесплатный вход и очереди в прокат: в Центральном парке открыли каток — фоторепортаж с зимней атмосферой
Бесплатный вход и очереди в прокат: в Центральном парке открыли каток — фоторепортаж с зимней атмосферой
В городе сегодня теплая погода
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В Новосибирске сегодня, 22 ноября, открылся каток в Центральном парке. Уже в 17:00 к прокату выстроились очереди, а дирекция городских парков подготовила развлекательную программу. В Новосибирске сегодня теплая погода — днем температура поднялась до -2 градусов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел первые минуты работы главного городского катка.
В Новосибирске заработают 44 ледовые площадки. НГС узнал, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках и сколько будет стоить аренда инвентаря.
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