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Осень Бесплатный вход и очереди в прокат: в Центральном парке открыли каток — фоторепортаж с зимней атмосферой

Бесплатный вход и очереди в прокат: в Центральном парке открыли каток — фоторепортаж с зимней атмосферой

В городе сегодня теплая погода

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12 комментариев

Вход со своими коньками бесплатный

В Новосибирске сегодня, 22 ноября, открылся каток в Центральном парке. Уже в 17:00 к прокату выстроились очереди, а дирекция городских парков подготовила развлекательную программу. В Новосибирске сегодня теплая погода — днем температура поднялась до -2 градусов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел первые минуты работы главного городского катка.

В первый же день к прокату выстроилась очередь

Каток — прекрасное место, чтобы провести время с друзьями и семьей

Также сегодня открылся каток на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере.

Каток — это еще и романтично

Сегодня дирекция городских парков подготовила развлекательную программу с эстафетами и розыгрышами

Прокат коньков в Центральном парке обойдется 163 рубля в час

На катке можно удобно передохнуть на скамейках

Кого-то кататься учат близкие люди

В Новосибирске заработают 44 ледовые площадки. НГС узнал, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках и сколько будет стоить аренда инвентаря.

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Комментарии
12
Я_ИНАЯ
51 минута
Прекрасно! Людям радость! Зимняя забава! Как я люблю фигурное катание! Вот бы прокатиться, да некогда(((
Дед хоккеист
32 минуты
Вот прям как раньше зашел со своими коньками и можно кататься? НЕВЕРЮ....
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