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Андрей Травников призвал разбудить дорожников

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Осень «Первый снег пока не такой обильный»: Андрей Травников призвал разбудить дорожников

«Первый снег пока не такой обильный»: Андрей Травников призвал разбудить дорожников

Новосибирский губернатор потребовал начать полноценно убирать дороги от снега

2 270
63 комментария

Дорожные рабочие начали убирать снег ночью

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал разбудить дорожников и начать полноценно зимний сезон. Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании обсудили первый сильный снегопад в области.

— Своих дорожников давайте разбудите. Все переходят в формат зимнего содержания, уже полноценное. Первый снег пока не такой обильный, как зимой. Сезон должен начаться полноценно, — заявил Андрей Травников.

Министр транспорта Анатолий Костылевский рассказал, что жалобы поступали из Барышево, где тротуары засыпали после чистки автомобильной дороги. В поселке Новоморозово жители пожаловались на гололед. Также много жалоб поступило из Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев добавил, что в субботу Новосибирск полноценно перешел на зимнее содержание дорог и тротуаров. Прошедшей ночью вышло 162 единицы техники и 51 дорожный рабочий.

В Новосибирск пришла настоящая зима — утром 11 ноября на город обрушилась метель. Водители и пассажиры вынуждены стоять в 9-балльных пробках. О том, что происходило в городе, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.

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Новосибирск Снег Губернатор Рабочие
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Комментарии
63
diver
1 час
Кого призвал?
МихалПалыч
53 минуты
Прошедшей ночью вышло 162 единицы техники и 51 дорожный рабочий. Все они убирали возле мэрии и площадь Ленина? А остальной город как же господин мер? 🤣🤣🤣
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