«Первый снег пока не такой обильный»: Андрей Травников призвал разбудить дорожников

Дорожные рабочие начали убирать снег ночью Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал разбудить дорожников и начать полноценно зимний сезон. Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании обсудили первый сильный снегопад в области.

— Своих дорожников давайте разбудите. Все переходят в формат зимнего содержания, уже полноценное. Первый снег пока не такой обильный, как зимой. Сезон должен начаться полноценно, — заявил Андрей Травников.

Министр транспорта Анатолий Костылевский рассказал, что жалобы поступали из Барышево, где тротуары засыпали после чистки автомобильной дороги. В поселке Новоморозово жители пожаловались на гололед. Также много жалоб поступило из Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев добавил, что в субботу Новосибирск полноценно перешел на зимнее содержание дорог и тротуаров. Прошедшей ночью вышло 162 единицы техники и 51 дорожный рабочий.