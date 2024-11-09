Холод на западе: в Новосибирской области ударили морозы — где температура почти -16 градусов

Снег во многих населенных пунктах в регионе выпал окончательно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в ночь с 8 на 9 ноября ударили морозы. Ниже всего температура опустилась в селе Венгерово — до -15,8 градуса. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского метеоцентра.

Над областью сейчас находится циклон, который приносит неустойчивую погоду. При этом температура начинает всё сильнее опускаться и приближаться к зимней. На западе региона в большинстве населенных пунктов уже ниже -10 градусов.

На востоке области ночные были около -6 градусов Источник: meteo-nso.ru











В Новосибирске в ночь с пятницы на субботу температура была от -7,9 до -8,9 градуса. А в Искитиме она опустилась до -13 градусов.