«На пирсе было опасно»: сибирячка сняла завораживающее видео со штормом на Обском

Пирс по вечерам освещается Источник: Ольга Кулаковская











Жительница Новосибирска Ольга Кулаковская сняла шторм на Обском море. Вчера, 7 ноября, из-за сильного ветра там поднялись волны. Женщина специально пошла к маяку на пляже «Звезда» и сделала пару кадров.

Сибирячка поехала ко времени заката, чтобы снять, как заходит солнце. Но всё небо было в тучах, и заката не было видно. Ветер был такой сильный, что вырывал из рук камеру.

— Вода доходила до кафешек, весь берег в воде, хотя обычно вода там на расстоянии. Лучше не рисковать лишний раз. Например, на пирс я не пошла, так как я и на песке еле стояла из-за того, что ветер сдувал, а на пирсе и вовсе опасно, я считаю, — рассказала Ольга Кулаковская.

На видео слышен шум от волн Источник: Ольга Кулаковская

Пока Ольга делала фотографии, на пляже никого не было. Только один мужчина появился в какой-то момент и пошел прямо на пирс. Он и попал на кадры Ольги.