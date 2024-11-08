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Осень «На пирсе было опасно»: сибирячка сняла завораживающее видео со штормом на Обском

«На пирсе было опасно»: сибирячка сняла завораживающее видео со штормом на Обском

Ветер сбивал женщину с ног

2 076
6 комментариев

Пирс по вечерам освещается

Жительница Новосибирска Ольга Кулаковская сняла шторм на Обском море. Вчера, 7 ноября, из-за сильного ветра там поднялись волны. Женщина специально пошла к маяку на пляже «Звезда» и сделала пару кадров.

Сибирячка поехала ко времени заката, чтобы снять, как заходит солнце. Но всё небо было в тучах, и заката не было видно. Ветер был такой сильный, что вырывал из рук камеру.

— Вода доходила до кафешек, весь берег в воде, хотя обычно вода там на расстоянии. Лучше не рисковать лишний раз. Например, на пирс я не пошла, так как я и на песке еле стояла из-за того, что ветер сдувал, а на пирсе и вовсе опасно, я считаю, — рассказала Ольга Кулаковская.

На видео слышен шум от волн

Пока Ольга делала фотографии, на пляже никого не было. Только один мужчина появился в какой-то момент и пошел прямо на пирс. Он и попал на кадры Ольги.

Сегодня, 8 ноября, в Новосибирске выпал снег, а температура упала до -3 градусов. Фотокорреспондент НГС сделал атмосферные фотографии.

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Новосибирск Ветер Шторм Обское море
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Комментарии
6
Bream
25 минут
чо за мужик там. мож он топиться пошел
Гость
33 минуты
Лучше бы мужика сняла!
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