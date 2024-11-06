Стряхнули снег и в кастрюлю: новосибирцы собирают вкусные грибы в начале ноября

Вешенка — отличная осенняя находка Источник: Алена Мезецева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Новосибирские грибники не сдаются даже в начале ноября и упорно возвращаются из леса не с пустыми корзинками, а с очень вкусными грибами.

Так подписчица группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте» нашла вешенки и зимние опята. 1 ноября она прогулялась по лесу и, хоть было достаточно тепло, всё же утром грибы были подморожены.

Зимние опята сейчас тоже можно найти Источник: Алена Мезецева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com

— Вешенки — очень нежные и вкусные грибы. Плодоношение у них с августа до декабря, до самых заморозков и выпадения снега, — объясняла ранее Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.