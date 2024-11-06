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Осень По грибы, по ягоды Стряхнули снег и в кастрюлю: новосибирцы собирают вкусные грибы в начале ноября

Стряхнули снег и в кастрюлю: новосибирцы собирают вкусные грибы в начале ноября

Грибникам даже мороз нипочем

1 714
3 комментария

Вешенка — отличная осенняя находка

Новосибирские грибники не сдаются даже в начале ноября и упорно возвращаются из леса не с пустыми корзинками, а с очень вкусными грибами.

Так подписчица группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте» нашла вешенки и зимние опята. 1 ноября она прогулялась по лесу и, хоть было достаточно тепло, всё же утром грибы были подморожены.

Зимние опята сейчас тоже можно найти

— Вешенки — очень нежные и вкусные грибы. Плодоношение у них с августа до декабря, до самых заморозков и выпадения снега, — объясняла ранее Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

До установления постоянного снежного покрова осталось пару дней, так что есть еще время в последний раз наведаться в лес.

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Грибы Новосибирской области Грибы Лес Вешенка Опята Осенние опята Тихая охота Ноябрь Осень Холод Мороз
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Комментарии
3
10436257
33 минуты
Миколог-любитель. Ключевое слово- любитель.
Гость
45 минут
Продам грибы резаные сушеные. Остались только красноголовники 🍄
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