24 м/с: новосибирские синоптики заговорили о штормовом предупреждении — погода испортится

В городе будет метель Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Начиная с завтрашнего дня, 7 ноября, погода в Новосибирске ухудшится: будет сильный ветер, снег, похолодание. Об этом сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Сегодня, 6 ноября, в Новосибирске ожидается погода преимущественно без осадков.

— Температура в ночные часы -4…-6 градуса, днем + 2…+4 градусов. Ветер западного направления с переходом на юго-восточный, в ночные часы 2-7 метра в секунду, а днем 4-9 метров в секунду.

В четверг, 7 ноября, ожидается ухудшение погоды. Ночью пойдет снег, а днем ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Установится временный снежный покров.

— Будет ветрено, поэтому будем выпускать штормовое предупреждение, — добавила Кичанова. — Ветер ожидается юго-западный, в ночные часы 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. И днем 10-15 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду Это по городу.

Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2 градуса с небольшим понижением к вечеру.

В пятницу, 8 ноября, прогнозируют небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный: ночью 10-15 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду, а днём 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура установится отрицательная: в ночные часы -3…-5 градусов, а днём -2…-4 градуса.