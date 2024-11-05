Побили рекорд 1980 года: новосибирские синоптики зафиксировали самый теплый день ноября

Погода была нетипичной для второго месяца осени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области многие метеостанции зафиксировали рекорды в понедельник, 4 ноября.

— Большая часть метеостанции зафиксировала превышение рекордов — от 0,2 градуса до одного градуса, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В Огурцово метеостанция показала 11,3 градуса, предыдущий рекорд был в 2017 году — 10,7 градуса выше нуля.

Станция «Учебная» показала 11,3 градуса, предыдущий рекорд был тоже в 2017 году — 11,1 градуса выше нуля.

Самый старый рекорд, который был побит 4 ноября 2024 года, это рекорд 1980 года в Карасуке. Вчера там было зафиксировано 13,2 градуса, а в тот же день в 80-м — 9,9 градуса выше ноля.

Также метеостанции зафиксировали рекорды в Убинском, в Колывани, в Кочках и в Здвинске.