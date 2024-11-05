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Осень Побили рекорд 1980 года: новосибирские синоптики зафиксировали самый теплый день ноября

Побили рекорд 1980 года: новосибирские синоптики зафиксировали самый теплый день ноября

4 ноября было в Новосибирской области рекордно теплым

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7 комментариев

Погода была нетипичной для второго месяца осени

В Новосибирской области многие метеостанции зафиксировали рекорды в понедельник, 4 ноября.

— Большая часть метеостанции зафиксировала превышение рекордов — от 0,2 градуса до одного градуса, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В Огурцово метеостанция показала 11,3 градуса, предыдущий рекорд был в 2017 году — 10,7 градуса выше нуля.

Станция «Учебная» показала 11,3 градуса, предыдущий рекорд был тоже в 2017 году — 11,1 градуса выше нуля.

Самый старый рекорд, который был побит 4 ноября 2024 года, это рекорд 1980 года в Карасуке. Вчера там было зафиксировано 13,2 градуса, а в тот же день в 80-м — 9,9 градуса выше ноля.

Также метеостанции зафиксировали рекорды в Убинском, в Колывани, в Кочках и в Здвинске.

В Новосибирске 29 июня 2024 года, в День молодежи, тоже был побит температурный рекорд.

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Комментарии
9
Виктор_1
1 час
Да теплый был день ,но ветер холодный .
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Это в честь назначения Анны Терешковой на должность директора филармонии. Знойной даме горячий ноябрь! Что бы все запомнили ее тепло!👏
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