Занесет снегом: к Новосибирску приближается похолодание до -5 градусов

В Новосибирске на выходных 9-10 ноября возможно похолодание до -5 градусов ночью. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 ноября рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС.
— В первой половине недели днем ожидается до +3 градусов, ночью до -3 градусов. К выходным — понижение. Дневная температура уже будет -2…-3 градуса, ночью до -5 градусов. Осадки в виде дождя, при понижении температуры — в виде снега. Ожидаются в большинстве дней недели, — сообщил Сергей Куценко.
Из-за погодных условий увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, пожаров и аварий на объектах ЖКХ.
Накануне НГС изучил прогноз погоды для Новосибирска, который составили специальные сервисы. Они сообщают, что осадки в городе начнутся в среду.