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К Новосибирску приближается похолодание до -5 градусов

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Осень Занесет снегом: к Новосибирску приближается похолодание до -5 градусов

Занесет снегом: к Новосибирску приближается похолодание до -5 градусов

Характер погоды изменится во второй половине недели

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7 комментариев

Снег и дождь возможны в большинстве дней недели

В Новосибирске на выходных 9-10 ноября возможно похолодание до -5 градусов ночью. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 ноября рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС.

— В первой половине недели днем ожидается до +3 градусов, ночью до -3 градусов. К выходным — понижение. Дневная температура уже будет -2…-3 градуса, ночью до -5 градусов. Осадки в виде дождя, при понижении температуры — в виде снега. Ожидаются в большинстве дней недели, — сообщил Сергей Куценко.

Из-за погодных условий увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, пожаров и аварий на объектах ЖКХ.

Накануне НГС изучил прогноз погоды для Новосибирска, который составили специальные сервисы. Они сообщают, что осадки в городе начнутся в среду.

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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
40 минут
Надо решать вопрос с пробками. Надо подумать, что можно сделать.
Гость
57 минут
на аппаратном совещании в мэрии предположили что 5 ноября, возможно, будет вторником
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