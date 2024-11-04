-5 градусов и снег: прогноз погоды на неделю в Новосибирске — данные сервисов

Несмотря на то, что в Новосибирске наступил последний осенний месяц, пока улицы города еще не замел снег, однако это ненадолго. Уже на этой неделе на смену дождям и плюсовым температурам придут снежные осадки. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и выяснила, что ожидает сибиряков на этой неделе.
По данным «Яндекс.Погода», со среды в город придут снежные осадки, которые продлятся всю неделю. Самым теплым днем окажется понедельник, 4 ноября. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью ожидается 0 градусов.
Сервис Rusmeteo.net, также прогнозирует осадки. По данным сервиса, до вторника в Новосибирске возможен местами дождь, а уже со среды в городе пойдет снег.
Сервис Gismeteo также прогнозирует обильные осадки на неделе. По данным сервиса, самым холодным днем семидневки станет суббота, 9 ноября. Температура воздуха днем составит -4 градуса градусов, ночью столбики термометров покажут -5 градусов.
До Нового года осталось два месяца. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и на весь декабрь.