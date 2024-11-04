НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

7 м/c,

южн.

 745мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Разборки со стрельбой на Высоцкого

День гастрономического единства
Зумеры на рынке труда
Зимний дайджест моды
Отвязные дискотеки в 90-х
Шьет блестящую одежду
Первое каменное здание
Проверяем воду в кране
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Осень -5 градусов и снег: прогноз погоды на неделю в Новосибирске — данные сервисов

-5 градусов и снег: прогноз погоды на неделю в Новосибирске — данные сервисов

На смену теплу и дождям придут морозы

264
1 комментарий

На смену теплу придут холода

Несмотря на то, что в Новосибирске наступил последний осенний месяц, пока улицы города еще не замел снег, однако это ненадолго. Уже на этой неделе на смену дождям и плюсовым температурам придут снежные осадки. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и выяснила, что ожидает сибиряков на этой неделе.

По данным «Яндекс.Погода», со среды в город придут снежные осадки, которые продлятся всю неделю. Самым теплым днем окажется понедельник, 4 ноября. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью ожидается 0 градусов.

Самым теплым днем окажется понедельник

Сервис Rusmeteo.net, также прогнозирует осадки. По данным сервиса, до вторника в Новосибирске возможен местами дождь, а уже со среды в городе пойдет снег.

Осадки продлятся всю неделю

Сервис Gismeteo также прогнозирует обильные осадки на неделе. По данным сервиса, самым холодным днем семидневки станет суббота, 9 ноября. Температура воздуха днем составит -4 градуса градусов, ночью столбики термометров покажут -5 градусов.

Самым холодным днем семидневки станет суббота

До Нового года осталось два месяца. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и на весь декабрь.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Снег Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
2 минуты
Хорошая у вас погода. Сам нахожусь в Эр-Рияде, не буду говорить какая тут погода.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Don Жуан,36

Наташа,50

Денис,34

Александра,40

Даша,32

Натали,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление