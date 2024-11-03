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Осень Постоянные колебания: новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на ноябрь

Постоянные колебания: новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на ноябрь

Несмотря на перепады температур, месяц будет теплым

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3 комментария

Волны тепла будут сменять волны холода

В Новосибирской области среднемесячная температура ожидается в пределах -5… -7 градусов, что выше нормы на 1,5–2,5 градуса. При этом ожидаются постоянные перепады температуры. Об этом сообщили новосибирские синоптики.

В первую декаду ночью ожидаются колебания от -1… -6 градусов до +1… +6 градусов. Днем — от 0… +5 градусов до +7… +12 градусов. После 8 ноября в ночные часы — -5… -10 градусов, в дневные — -2… -7 градусов.

— Во второй декаде тоже ожидаются колебания. В темное время суток — от -8… -13 градусов до -1… -6 градусов, днем — от -2… -5 до 0… +5 градусов, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

В третьей декаде ночью — -5… -10 градусов, днем — 0… -5 градусов. Месячное количество осадков предполагается около нормы, по краю северо-запада области больше нормы. Снег различной интенсивности и дождь с мокрым снегом будут в большинстве дней месяца.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

До Нового года осталось два месяца. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и на весь декабрь.

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2
bla-bla-bla
49 минут
#ЗимаБудет...)))
Гость
41 минута
снег выпадет!
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