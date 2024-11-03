Спасаем чеснок и розы: теплый ноябрь грозит оставить дачников без урожая и цветов — что делать с посадками

В ноябре у дачников почти не остается работы, но нужно внимательно всё проверить перед зимой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Теплый ноябрь, несомненно, радует горожан, но добавляет головной боли дачникам, особенно тем, кто поторопился посадить озимые культуры и укрыть теплолюбивые растения под зиму. Разбираемся с агрономом, как спасти свой будущий урожай и какие работы до сих пор можно делать в саду.

Погода в ноябре в Новосибирской области

В Новосибирской области синоптики ожидают очень теплый ноябрь — среднемесячная температура будет выше нормы на 1,5–2,5 градуса. В первую декаду ночью ожидаются колебания от -1… -6 градусов до +1… +6 градусов. Днем — от 0… +5 градусов до +7… +12 градусов.

— После 8 ноября начнет устанавливаться постоянный снежный покров с северо-запада области. В ночные часы будет до -5… -10 градусов, в дневные — -2… -7 градусов, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС.

Во второй декаде ночью ожидается -13 градусов по северо-западу области. При этом в третьей декаде ожидается потепление. Днем температура достигнет снова 0 градусов, а в самом конце месяца начнутся уже морозы ниже -10 градусов.

Агроном Людмила Шубина отметила, что по ее наблюдениям идет устойчивая тенденция к потеплению климата.

— Безморозный период у нас значительно увеличился — где-то на полтора-два месяца. То есть период между последним осенним заморозком и осенним морозом. С одной стороны, это хорошо, всё-таки сибирякам уже надоело в лютых морозах жить, и осень у нас такая, как будто мы приближаемся к европейской части России. С другой стороны, нужно учитывать новые сроки для высадки растений и важных работ на даче, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Когда сажать чеснок и тюльпаны

Озимый чеснок лучше всего сажать с середины октября Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Теплый ноябрь продлил сроки высадки культур, которым очень нужен холод. В первую очередь это озимый чеснок и тюльпаны, а также некоторые сорта озимого лука.

— Тюльпаны сажать можно, пока земля еще копается, вплоть до обильного снега. До середины ноября точно есть время. Чеснок стоит высадить до второй декады месяца, — подчеркнула агроном.

Без будущего урожая могут остаться те, кто поторопился и высадил чеснок еще в сентябре. Из-за того что не было длительных отрицательных температур, зубчики пошли в рост.

— Он может взойти, и это совсем нехорошо, но пока не критично. Надеемся, что уже во второй декаде установится минус. И к морозам нужно будет в этом случае закрыть грядку с чесноком укрывным материалом, а сверху веток набросать, лапника. Если придет мороз без снега, то без такой защиты проросший чеснок погибнет, — предупреждает Людмила Шубина.

Утеплять грядку нужно перед тем, как показатели стабильно установятся в пределах -7… -10 градусов. Если сделать это раньше, то растения могут выпреть.

Когда укрывать розы

В укрытии на зиму обязательно нуждаются плетистые розы. В остальных случаях всё зависит от сорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Укрытые розы также сейчас стоит приоткрыть, чтобы не выпрели, если участок не находится на севере области и снега еще нет.

— Плетистые розы и растения особо ценных сортов нужно укрывать, когда объявят устойчивое похолодание — в течение недели и днем и ночью температуры в пределах -1… -5 градусов. Тогда растения точно не выпреют, если их укрыть, — объяснила специалист. — Судя по прогнозу, это вторая декада ноября. Сейчас днем у нас пока положительные температуры.

Для укрытия роз агроном советует использовать пленку или специальный укрывной материал. Сверху можно положить ветки или лапник для снегоудержания.

— Чайно-гибридные розы я просто окучиваю и под зиму не обрезаю. И они прекрасно себя чувствуют. Весной обрезаю и получаю отличное цветение, — подчеркнула Людмила Шубина.

Работы в саду

У дачников есть еще время доделать последние дела в саду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Теплый ноябрь позволяет дачникам дольше работать в саду. Растения и саженцы уже находятся в спящем состоянии, что хорошо для посадок, а земля еще достаточно теплая, чтобы ее копать.

— Смородину, жимолость, кустарники можно пересаживать, делать перепланировку. Сейчас задач осталось по минимуму. Скоро уже будет перерыв полноценный в работе, — отметила Людмила Шубина.

В саду стоит делать только санитарную обрезку, обязательно побелить стволы. Защищать деревья от грызунов специальными материалами эксперт советует не раньше второй декады ноября.

— Если используете пленку или полиэтилен, то в теплую погоду это может навредить, нужно подождать отрицательных температур, а если это специальные сетки, то можно и обмотать, — объяснила агроном.

Важное про сад и огород

Осень — идеальное время закупиться необходимым на дачу. Отделы с инвентарем, семенами и удобрениями не испытывают натиска покупателей, и можно спокойно выбрать и купить всё, что нужно.

Зима совсем близко, и самое время позаботиться не только об огороде с теплицей, но и о сохранности сада. Грозные враги дачников — грызуны и зайцы, и они не дремлют.