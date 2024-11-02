На выходных новосибирцев ждет самый теплый день в месяце — потом всё

Ветер будет очень ощутимым, хоть и не северным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидаются резкие колебания погоды с достаточно сильным ветром. Его порывы могут достигать 16 м/с. При этом 4 ноября должно стать самым теплым днем месяца.

— Самый теплый день будет 4 ноября по всей территории области. Затем резкое похолодание. Будет ветер, поскольку быстрая сменяемость — то пройдет ложбина с фронтальными разделами, то зайдет кратковременно похолодание и антициклон. Неустойчивый характер погоды, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

В Новосибирске завтра, 3 ноября, ночью около 0 градусов, днем +6… +8 градусов. Ветер юго-западный в ночные часы 4–9 м/с, в дневные 6–11 м/с. Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, но к утру установится погода без осадков.

В понедельник, 4 ноября, в ночные часы +4… +6 градусов, в дневные +9… +11 градусов. Ветер южный 6–11 м/с, местами до 16 м/с. Будет преимущественно без осадков.

5 ноября, во вторник, в темное и светлое время суток +1… +3 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами до 14 м/с. Умеренные и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в течение суток.

В Новосибирской области в воскресенье, 3 ноября, ночью -2… +3 градусов, днем +5… +10 градусов. Ветер порывистый до 16 м/с. Будут слабые дожди.

В понедельник, 4 ноября, в ночные часы +1… +6 градусов, в дневные часы +7… +12 градусов. Ветер южный с порывами до 17 м/с. Небольшие дожди ночью с мокрым снегом по западной половине области.

5 ноября, во вторник, в темное время суток -1… -6 градусов, в светлое -1… +4 градусов. Ветер с порывами до 15–17 м/с. Может быть дождь с мокрым снегом.