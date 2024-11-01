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Осень Дойдет ли циклон «Лидия» до Новосибирской области — отвечают синоптики

Дойдет ли циклон «Лидия» до Новосибирской области — отвечают синоптики

Синоптики объяснили, ждать ли циклон «Лидия» в Новосибирске

2 183
13 комментариев

Сейчас этот атлантический циклон находится в Центральной России

Циклон «Лидия» принёс ощутимое похолодание в центральную часть России. Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала, дойдет ли циклон до Новосибирской области.

По словам синоптика, сейчас «Лидия» находится в центральной части России, но уже совсем скоро пойдёт на север.

— До нас он в таком виде не дойдёт — нашу территорию не затронет. Циклон затронет только север Западной Сибири, а мы находится в южной её части, — объяснила Наталья Кичанова.

Синоптик при этом объяснила, что циклон отчасти пойдет Новосибирской области на пользу — принесёт потепление.

— При развороте «Лидия» принесёт в область тепло, когда развернется своей тёплой частью — ложбиной. 3-4 ноября ожидаем повышения температур, — заключила специалист.

Ранее НГС писал о том, когда в Новосибирске установятся морозы.

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Комментарии
13
Libertу
1 час
Понятно что дойдёт. Уже на улице минус. А при таком правуне чего ещё ждать? Цены растут не подням а по часам
Дормидонт Евлампивич
51 минута
Циклон «Лидия» по сравнению с Су-35, это вообще - ничто. А тем более ураганы, которые америкосов кошмарят, типа Хелен и Катрина
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