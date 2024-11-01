Дойдет ли циклон «Лидия» до Новосибирской области — отвечают синоптики

Сейчас этот атлантический циклон находится в Центральной России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Циклон «Лидия» принёс ощутимое похолодание в центральную часть России. Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала, дойдет ли циклон до Новосибирской области.

По словам синоптика, сейчас «Лидия» находится в центральной части России, но уже совсем скоро пойдёт на север.

— До нас он в таком виде не дойдёт — нашу территорию не затронет. Циклон затронет только север Западной Сибири, а мы находится в южной её части, — объяснила Наталья Кичанова.

Синоптик при этом объяснила, что циклон отчасти пойдет Новосибирской области на пользу — принесёт потепление.

— При развороте «Лидия» принесёт в область тепло, когда развернется своей тёплой частью — ложбиной. 3-4 ноября ожидаем повышения температур, — заключила специалист.