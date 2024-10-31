Зима на подходе: Новосибирск засыпало снегом — фотографии заметенных улиц

Утром 31 октября Новосибирск засыпало снегом. Покров установился на тротуарах, а машины, как будто укутались. Посмотрите, как город начинается прятаться под снегом.

По прогнозу синоптиков, снежный покров, установившейся сегодня — временный. К выходным на улице потеплеет, а выпавшие осадки растают. В городе сегодня температура опустилась примерно до -1,1 градуса, в отдельных районах области похолодало до -3 градусов. Например, в Каргате температура опустилась до -3,2 градусов в селе Убинское — до -3 градусов.