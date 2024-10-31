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Осень Зима на подходе: Новосибирск засыпало снегом — фотографии заметенных улиц

Зима на подходе: Новосибирск засыпало снегом — фотографии заметенных улиц

Временный снежный покров установился в городе

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3 комментария

Новосибирцам пришлось счищать снег с машин

Утром 31 октября Новосибирск засыпало снегом. Покров установился на тротуарах, а машины, как будто укутались. Посмотрите, как город начинается прятаться под снегом.

По прогнозу синоптиков, снежный покров, установившейся сегодня — временный. К выходным на улице потеплеет, а выпавшие осадки растают. В городе сегодня температура опустилась примерно до -1,1 градуса, в отдельных районах области похолодало до -3 градусов. Например, в Каргате температура опустилась до -3,2 градусов в селе Убинское — до -3 градусов.

— Сегодня утром пришлось чистить машину, чтобы поехать на работу, — делится читательница НГС.

Центр Новосибирска также засыпало

На улице сегодня сыро, в одном месте — снег, а рядом — лужи

Снег продолжает падать, посмотрите, как утром было на улице Кошурникова

Вчера в Черепановском районе и вовсе появились небольшие сугробы, а деревья окутал снег.

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Комментарии
4
Libertу
4 минуты
Недозасыпало
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
8 минут
На велосипеде на работу сейчас трудно будет ехать.
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