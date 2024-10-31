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Осень Когда в Новосибирске установятся морозы — ответ синоптиков

Когда в Новосибирске установятся морозы — ответ синоптиков

Синоптики пообещали новосибирцам нестабильную погоду до второй половины ноября

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По-настоящему зимние температуры придут в Новосибирск не раньше середины ноября

Стабильная отрицательная температура воздуха в Новосибирске может установиться со второй декады ноября. Об этом в среду НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам синоптика, до того момента погода будет нестабильной. Возможно и похолодание, и потепление вплоть до середины месяца.

— К середине месяца может установиться стабильно отрицательная температура. Но пока что неустойчивый характер погоды будет сохраняться. Волна холода будет сменяться волной тепла. Даже начало второй декады ноября будет достаточно неустойчивым, — уточнила Наталья Кичанова.

Точного срока, в который в Новосибирске ляжет снежный покров, у синоптиков ещё нет. Предполагается, что это также может произойти после того, как установится стабильно отрицательная температура воздуха.

Текущая неделя не удивит новосибирцев резкой переменой погоды — в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Сегодня в Новосибирске с утра идёт снег — НГС показывал последствия осадков в онлайн-трансляции. Похолодание сопровождалось крупной коммунальной аварией, в результате которой более 600 домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления.

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