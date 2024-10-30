Один из районов Новосибирской области занесло снегом — фото с новогодней атмосферой

Сегодня в Черепановском районе температура не падала ниже -1 градуса. По данным Яндекс.Погоды, дождь со снегом шли всю ночь и весь день. Сейчас там установилось 0 градусов. Но, по словам местной жительницы, пока снег таять не собирается.