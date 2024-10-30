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Осень Один из районов Новосибирской области занесло снегом — фото с новогодней атмосферой

Один из районов Новосибирской области занесло снегом — фото с новогодней атмосферой

На улицах появились небольшие сугробы

4 614
27 комментариев

Снег укутал деревья

В Черепановском районе Новосибирской области сегодня, 30 октября, появились небольшие сугробы, а деревья окутал снег. Фотографиями поделилась жительница Любовь из поселка Посевная.

Сегодня в Черепановском районе температура не падала ниже -1 градуса. По данным Яндекс.Погоды, дождь со снегом шли всю ночь и весь день. Сейчас там установилось 0 градусов. Но, по словам местной жительницы, пока снег таять не собирается.

Осадки шли с ночи

В Черепановском районе к субботе температура повысится до +4…+7 градусов

В Новосибирске сегодня снег шел хлопьями. НГС вел онлайн-трансляцию с улиц города.

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Комментарии
29
Директор Завода (Ржака)
1 час
Атмосфера уныния, нищеты и безнадёги. Сам нахожусь в саудовской Аравии, вот здесь атмосфера торжества, достатка и хорошей жизни
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
48 минут
Аха, красиво. А подскажи, еслиф я на ВБ в день распродажи зайду и куплю шампунь , кторый там за 500, но там в уголке цифра 50% то за сколь я иво куплю в итоге? И надо прям в день распродажи куплять, штоп скидка прошла?
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