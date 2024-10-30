Осадки прекратятся, ночью до -6 градусов: что еще ждет новосибирцев в ближайшие дни

В городе прогнозируют погоду без осадков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в течение следующих трёх дней ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом НГС в среду сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам специалиста, временами небольшие осадки в виде мокрого снега сохраняются на завтра. В ночь на 31 октября температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, днём — до +1…+3 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Уже с 1 ноября осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, днём — до +4 градусов. Скорость ветра не превысит 3-8 метров в секунду.

В субботу, 2 ноября, сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью температура может опуститься до -2 градусов, а в пригороде возможны заморозки до -6 градусов. Днём потеплеет до +7 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.