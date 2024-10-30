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Осень Осадки прекратятся, ночью до -6 градусов: что еще ждет новосибирцев в ближайшие дни

Осадки прекратятся, ночью до -6 градусов: что еще ждет новосибирцев в ближайшие дни

Синоптики составили прогноз погоды на три дня в Новосибирске

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5 комментариев

В городе прогнозируют погоду без осадков

В Новосибирске в течение следующих трёх дней ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом НГС в среду сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам специалиста, временами небольшие осадки в виде мокрого снега сохраняются на завтра. В ночь на 31 октября температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, днём — до +1…+3 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Уже с 1 ноября осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, днём — до +4 градусов. Скорость ветра не превысит 3-8 метров в секунду.

В субботу, 2 ноября, сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью температура может опуститься до -2 градусов, а в пригороде возможны заморозки до -6 градусов. Днём потеплеет до +7 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Сегодня в Новосибирске с утра идёт снег — НГС показывал последствия осадков в онлайн-трансляции. Похолодание сопровождалось крупной коммунальной аварией, в результате которой более 600 домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления.

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Комментарии
5
Гость
35 минут
Жители Новосибирска молятся всем Богам, чтобы не остаться без отопления в эту зиму. Чтобы не разморозилась система отопления во время возможных аварий и не затопило квартиры. И так будет в каждую зиму. Стройка в Новосибирске не прекращается.
Гость
21 минута
А днем почти +10 будет на выходных - неплохо для ноября.
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