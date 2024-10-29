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Сибирячка нашла в лесу необычные зеленые грибы

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Осень По грибы, по ягоды Как с другой планеты: сибирячка нашла в лесу необычные зеленые грибы

Как с другой планеты: сибирячка нашла в лесу необычные зеленые грибы

Низкие температуры им не мешают

272
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Это особый организм

Жительница Новосибирска встретила в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом яркий лишайник. Это особый сложный организм, который представляет собой сожительство грибов и водорослей.

Своей находкой женщина поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».

По данным сервиса Inaturalist предположительно на фото кладония бахромчатая. Чаще всего ее находят в Новосибирске именно в лесах Нижней Ельцовки. Также кладония встречается в Краснообске и в районе Мочище.

Кладонию не раз встречали в Новосибирске

Грибной сезон продолжается. Даже в ноябре можно набрать корзинку вкусных грибов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Жительница Новосибирска встретила в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом яркий лишайник. Это особый сложный организм, который представляет собой сожительство грибов и водорослей. Своей находкой женщина поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».

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Комментарии
1
Grape Reflection 🍇
3 минуты
Как их употреблять?
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