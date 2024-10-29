Как с другой планеты: сибирячка нашла в лесу необычные зеленые грибы

Жительница Новосибирска встретила в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом яркий лишайник. Это особый сложный организм, который представляет собой сожительство грибов и водорослей.
Своей находкой женщина поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».
По данным сервиса Inaturalist предположительно на фото кладония бахромчатая. Чаще всего ее находят в Новосибирске именно в лесах Нижней Ельцовки. Также кладония встречается в Краснообске и в районе Мочище.
Грибной сезон продолжается. Даже в ноябре можно набрать корзинку вкусных грибов.
Жительница Новосибирска встретила в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом яркий лишайник. Это особый сложный организм, который представляет собой сожительство грибов и водорослей. Своей находкой женщина поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».