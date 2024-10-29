«Первая декада неустойчивая»: синоптики сообщили, когда в Новосибирске потеплеет — прогноз

В Новосибирске после незначительного похолодания в ближайшие три дня еще вернется тепло. Температурные изменения будут небольшими, а первая декада ноября в целом окажется неустойчивой. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Еще будет тепло, ожидается волна тепла, и поэтому та температура, которую мы наблюдаем в ближайшие дни, пока не означает переход на зиму. На следующие выходные ожидается циклон и осадки в виде дождя, поэтому и прогнозируем повышение температуры, — отметила Наталья Кичанова.
Правда после незначительного потепления снова будет небольшое похолодание. Первую декаду ноября синоптик охарактеризовала как неустойчивую.
Днем температура во время потепления поднимется до +3..+5 градусов, ночью также ожидается плюсовая температура воздуха.
– Скромные плюсы, но будут положительные температуры и в ночные часы. Ожидается облачность, потоки будут перестраиваться на юг. Западные составляющие тоже будут приносить температуру в положительные значения, – заключила синоптик.
Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске стоит теплая погода. Специалисты предупреждали, что похолодание наступит в конце октября, но оно будет кратковременным.