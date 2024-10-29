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Осень «Первая декада неустойчивая»: синоптики сообщили, когда в Новосибирске потеплеет — прогноз

«Первая декада неустойчивая»: синоптики сообщили, когда в Новосибирске потеплеет — прогноз

В Новосибирск еще вернется относительно теплая погода

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Погода в Новосибирске будет переменчивой в ноябре

В Новосибирске после незначительного похолодания в ближайшие три дня еще вернется тепло. Температурные изменения будут небольшими, а первая декада ноября в целом окажется неустойчивой. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Еще будет тепло, ожидается волна тепла, и поэтому та температура, которую мы наблюдаем в ближайшие дни, пока не означает переход на зиму. На следующие выходные ожидается циклон и осадки в виде дождя, поэтому и прогнозируем повышение температуры, — отметила Наталья Кичанова.

Правда после незначительного потепления снова будет небольшое похолодание. Первую декаду ноября синоптик охарактеризовала как неустойчивую.

Днем температура во время потепления поднимется до +3..+5 градусов, ночью также ожидается плюсовая температура воздуха.

– Скромные плюсы, но будут положительные температуры и в ночные часы. Ожидается облачность, потоки будут перестраиваться на юг. Западные составляющие тоже будут приносить температуру в положительные значения, – заключила синоптик.

Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске стоит теплая погода. Специалисты предупреждали, что похолодание наступит в конце октября, но оно будет кратковременным.

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