Дожди с мокрым снегом: в Новосибирск идут холод и осадки — прогнозы на шестидневную рабочую неделю

В конце октября и начале ноября снег быстро тает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске следующая неделя ожидается холодной и промозглой. К тому же работать придется шесть дней, вместо пяти. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов и смотрим, к чему стоит быть готовыми.

В Гидрометцентре обещают достаточно теплый понедельник с температурой днем в +6 градусов, а затем в город придет похолодание. В светлое время суток будет +2… +3 градуса, а ночью -2… 0 градусов. Дожди с мокрым снегом ожидаются 30 и 31 октября.

Самая холодная ночь будет с четверга на пятницу Источник: meteoinfo.ru











Сервис «Яндекс.Погода» обещает достаточно интенсивные дожди с мокрым снегом с 29 по 31 октября. Потепление придет только в следующее воскресенье, когда температура поднимется до +7 градусов.

Новосибирск ждет пасмурная неделя Источник: Яндекс.Погода











Gismeteo дает прогноз о возможном снеге сразу на четыре дня — с 29 октября до 1 ноября. В это же время будет днем около +2… +4 градусов, ночью — -1… 0 градусов. Осадки должны прекратиться только к понедельнику, 4 ноября.

В среду, 30 октября, будет холоднее всего Источник: gismeteo.ru









