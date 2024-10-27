«Нежные и очень вкусные»: новосибирцы в конце октября собирают грибы — где они их находят

Новосибирцы даже в конце октября не возвращаются из леса с пустыми руками — грибники собирают вешенки. Это съедобные грибы, которые растут на древесине.
— Вешенки — очень нежные и вкусные грибы. Плодоношение у них с августа до декабря, до самых заморозков и выпадения снега, — объясняла ранее Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сейчас можно собрать вешенку обыкновенную и вешенку позднюю.
Из-за того что грибы растут не на земле, они более устойчивы к перепадам температур.
Новосибирцы делятся своими успехами в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте». Смотрим, что им удалось собрать.
Грибной сезон продолжается. Даже в ноябре можно набрать корзинку вкусных грибов.