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Осень По грибы, по ягоды «Нежные и очень вкусные»: новосибирцы в конце октября собирают грибы — где они их находят

«Нежные и очень вкусные»: новосибирцы в конце октября собирают грибы — где они их находят

Такие грибы можно найти в лесу даже в ноябре

739
3 комментария

Вешенку можно встретить и в ноябре

Новосибирцы даже в конце октября не возвращаются из леса с пустыми руками — грибники собирают вешенки. Это съедобные грибы, которые растут на древесине.

— Вешенки — очень нежные и вкусные грибы. Плодоношение у них с августа до декабря, до самых заморозков и выпадения снега, — объясняла ранее Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сейчас можно собрать вешенку обыкновенную и вешенку позднюю.

Из-за того что грибы растут не на земле, они более устойчивы к перепадам температур.

Новосибирцы делятся своими успехами в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте». Смотрим, что им удалось собрать.

Съедобные грибы достаточно легко отличить

Вкусная находка!

Грибочки в лесополосе Затулинки

Очень крепкий гриб!

Чаще всего вешенки находят в Академгородке, в районе Карпысака и Бердска

Грибной сезон продолжается. Даже в ноябре можно набрать корзинку вкусных грибов.

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Комментарии
3
Гость
16 минут
Сроду бы такие не взял.
Гость
3 минуты
Некоторые называют это - молодой гриб чага. Это если на берёзе разовьется и напьётся берёзовых соков. На гнилых пнях - частенько ядовит продуктами гнилостных бактерий.
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