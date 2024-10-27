«Нежные и очень вкусные»: новосибирцы в конце октября собирают грибы — где они их находят

Вешенку можно встретить и в ноябре Источник: mycology.su











Новосибирцы даже в конце октября не возвращаются из леса с пустыми руками — грибники собирают вешенки. Это съедобные грибы, которые растут на древесине.

— Вешенки — очень нежные и вкусные грибы. Плодоношение у них с августа до декабря, до самых заморозков и выпадения снега, — объясняла ранее Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сейчас можно собрать вешенку обыкновенную и вешенку позднюю.

Из-за того что грибы растут не на земле, они более устойчивы к перепадам температур.

Новосибирцы делятся своими успехами в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте». Смотрим, что им удалось собрать.

Съедобные грибы достаточно легко отличить Источник: Екатерина Лазарева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Вкусная находка! Источник: Игорь Кирюшин, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Грибочки в лесополосе Затулинки Источник: Алена Мезенцева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Очень крепкий гриб! Источник: Ирина Васильевна, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Чаще всего вешенки находят в Академгородке, в районе Карпысака и Бердска Источник: inaturalist.org









