Циклоны держат осень: синоптики объяснили, почему в Новосибирске стоит теплая погода

В этом году циклоны распределились таким образом, что задерживают теплую осень Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осень радует новосибирцев достаточно теплой погодой. По данным синоптиков, подобное периодически случается, это связано с циклонами, которые проходят через регион.

Как объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, среднесуточные температуры в Новосибирске выше нормы на 2-4 градуса. Год назад происходили похожие явления, например, до 15 ноября также была теплая дождливая погода.

— К нам приходили циклоны и приносили в своей южной части тепло, например, с северного Казахстана и южного Урала. Сейчас циклон смешается через северную часть Омской области, к нам разворачивается теплый сектор ложбины. Приходит облачность, тепло и дожди, — объяснила Наталья Кичанова.

По словам специалиста, плюс облачности в том, что ночью из-за этого сохраняется теплая погода. Днем приходит тепло с юго-западных регионов и ночью не уходит в атмосферу. Например, ночью 25 октября, температура дошла до +5 градусов, за день до этого было +6 градусов.

— Сейчас ситуация сохраняется, один циклон у нас отходит, будет кратковременный перерыв, после он снова сформируется над районами Самары и придет к нам. Потом снова перерыв и следующий циклон придет со стороны северного Казахстана, — рассказывает Наталья Кичанова. — Серия циклонов подпитывает осадками и теплом.

В начале ноября, по словам начальника метеопрогнозов, 30-31 октября придет похолодание, 2-3 ноября территорию накроет североатлантический циклон, который принесет мокрый снег. При этом 4-5 ноября температура снова повысится, после на несколько дней придет похолодание, температура ночью опустится до -5 градусов.

— Так бывает, волны распределяются по-разному, они всегда бывают. В этот раз распределились таким образом, что задерживают у нас теплую осень, — поделилась специалист.