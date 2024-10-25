Дожди не уйдут: новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в городе потеплеет до +10 градусов

Синоптики прогнозируют дождливую погоду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ближайшие три дня Новосибирск продолжит топить, но теплая погода сохранится, температура может подняться до +10 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— На ближайшие дни ожидается теплая погода, но дождливая, иногда будут перерывы, — объяснила Наталья Кичанова.

26 октября, в субботу, ночью температура опустится до +4… +6 градусов, днем поднимется до +8… +10 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный, ночью будет 6-11 м/с, днем 4-9 м/с. Синоптики ожидают ночью небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков.

В воскресенье, 27 октября, температура ночью опустится до +2… +4 градусов, днем поднимется до +7… +9 градусов. Ветер прогнозируют южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью будет преимущественно без осадков, днем может пойти небольшой, местами умеренный дождь.

28 октября, в понедельник, температура ночью опустится до +2… +4 градусов, днем поднимется до +5… +7 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Ночью ожидается местами небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков.