На Новосибирск обрушатся дожди — прогноз погоды до конца рабочей недели

В Новосибирске до конца рабочей недели ожидаются дожди, а также сильный ветер.
— В регионе продолжатся дожди, поскольку на нас продолжают надвигаться воздушные массы с юго-запада — это южный Урал и север Казахстан. При этом, несмотря на дожди, температуры будут держаться в плюсовом диапазоне, — отметила начальник метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В четверг, 24 октября, дожди ожидаются местами. Температура воздуха ночью составит +1… +3 градуса, днем ожидается +6… +8 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.
В пятницу, 25 октября, ожидаются умеренные дожди. Ночью воздух прогреется до +3… +5 градусов, ночью температура воздуха за окном +8… +10 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.
В субботу, 26 октября, дождей не ожидается. Температура воздуха ночью составит +3… +5 градусов, днем — +8… +10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.
Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска.