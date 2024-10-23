НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

ю-з.

 747мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Новосибирцы месяц гоняют по встречке на Добролюбова

В Африке сбили пилота из Сибири
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Как обламывают воришек
Ожоги после эпиляции
Новосибирск в окопах
Как попасть к врачу
Возвращение «Труновских»
Новости в Telegram
Осень На Новосибирск обрушатся дожди — прогноз погоды до конца рабочей недели

На Новосибирск обрушатся дожди — прогноз погоды до конца рабочей недели

Несмотря на дождь температура воздуха за окном прогреется до +10 градусов

2 179
6 комментариев

Дожди продлятся до выходных

В Новосибирске до конца рабочей недели ожидаются дожди, а также сильный ветер.

— В регионе продолжатся дожди, поскольку на нас продолжают надвигаться воздушные массы с юго-запада — это южный Урал и север Казахстан. При этом, несмотря на дожди, температуры будут держаться в плюсовом диапазоне, — отметила начальник метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В четверг, 24 октября, дожди ожидаются местами. Температура воздуха ночью составит +1… +3 градуса, днем ожидается +6… +8 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

В пятницу, 25 октября, ожидаются умеренные дожди. Ночью воздух прогреется до +3… +5 градусов, ночью температура воздуха за окном +8… +10 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.

В субботу, 26 октября, дождей не ожидается. Температура воздуха ночью составит +3… +5 градусов, днем — +8… +10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Осень Дожди
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
35 минут
"При этом, несмотря на дожди, температуры будут держаться в плюсовом диапазоне". Что за формулировка? Ну как бы если температуры была бы минусовой то это был бы не дождь а снег.
МАРГО
9 минут
Дожди в последних числах октября - такое себе. Где снег, белый и пушистый????
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Иван,40

Александр,23

Юрий Евдокимов,32

Алекс,55

Александр,42

Кос,40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление