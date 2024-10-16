От +10 до -11 градусов: что еще ждет новосибирцев на улице в ближайшие три дня

До минусовых значений температура будет понижаться только по ночам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие три дни резких изменений погоды ждать не стоит — обстановка будет стабильная. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам синоптика, в ночь на четверг, 17 октября, температура воздуха будет колебаться от –1 до –3 градусов по Цельсию, в дневное время — от +7 до +9 градусов. Осадков не ожидается.

18 октября, в пятницу, столбики термометров ночью будут показывать от –2 до –4 градусов, днём — от +6 до +8 градусов. Дождей вновь не прогнозируется.

В субботу, 19 октября, температура в ночные часы будет находиться на уровне –3 градусов, а в дневное время будет колебаться от +5 до +7 градусов. Осадков не будет.

Если говорить о Новосибирской области, то ситуация там примерно такая же. На протяжении всех трех дней ночью будет от –1 до –6 градусов. Местами возможны небольшие морозы до ‒11 градусов. В дневные часы термометры будут показывать от +5 до +10 градусов. Дождей не прогнозируется.