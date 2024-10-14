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Осень В Новосибирске ухудшится качество воздуха — дышать будет тяжело четыре дня

В Новосибирске ухудшится качество воздуха — дышать будет тяжело четыре дня

Режиму присвоили первую степень опасности

1 366
18 комментариев

Режим продлится четыре дня

В Новосибирске вводят режим неблагоприятных условий. Он начнется с 18:00 14 октября и закончится 10:00 18 октября. Об этом рассказали на сайте Министерства природных ресурсов Новосибирской области.

— На территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — рассказали в министерстве.

По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в ближайшие дни ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/с.

В Новосибирске в течение рабочей недели поднимется дневная температура воздуха.

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных условий. Он начнется с 18:00 14 октября и закончится 10:00 18 октября. Об этом рассказали на сайте Министерства природных ресурсов Новосибирской области. По данным Западно-сибирского метеоцентра, в ближайшие дни ветер будет 4-6 м/с.

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Комментарии
19
С левого берега
38 минут
Но местная проплаченная пропаганда говорит что основные загрязнения воздуха из за автомобилей. Бурый уголь с ТЭЦ совсем ни при чем...
Марпл Это Я
17 минут
Экологически чистый бурый уголь и новейшие фильтры на ТЭЦ делают все, чтобы дышалось легче. Это все из-за автомобилей дышать нечем. Сарказм 😏
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