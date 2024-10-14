В Новосибирске ухудшится качество воздуха — дышать будет тяжело четыре дня

Режим продлится четыре дня Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске вводят режим неблагоприятных условий. Он начнется с 18:00 14 октября и закончится 10:00 18 октября. Об этом рассказали на сайте Министерства природных ресурсов Новосибирской области.

— На территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — рассказали в министерстве.

По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в ближайшие дни ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/с.

В Новосибирске в течение рабочей недели поднимется дневная температура воздуха.