К выходным в Новосибирске изменится характер погоды: что еще прогнозируют синоптики

Осадков на этой неделе не ожидается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в течение рабочей недели поднимется дневная температура воздуха. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— До конца рабочей недели установится погода без осадков. В ночные часы будут отрицательные температуры, днём — положительные, с небольшим повышением. Сегодня ночью температура воздуха составит -3…-5 градусов, завтра днём +3…+5 градусов. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, — уточнила она.

16 октября ночью сохранится аналогичная температура, днём поднимется до +4…+6 градусов. 17 октября ночью будет -2…-4 градуса, а днём до +7 градусов.

— На нашей территории будет располагаться антициклон — область повышенного атмосферного давления. При ясном небе происходит выхолаживание атмосферы, а днём — небольшой прогрев, — добавила Наталья Кичанова.

Резких заморозков и других погодных аномалий во второй половине октября пока не ожидается.

— Мы видим, что после такой сухой погоды будет перестройка. Там уже пойдут циклоны, которые будут приносить осадки, а также усилится ветер. Перестройку ожидаем к выходным, со следующей недели начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, — заключила синоптик.