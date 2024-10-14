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Осень К выходным в Новосибирске изменится характер погоды: что еще прогнозируют синоптики

К выходным в Новосибирске изменится характер погоды: что еще прогнозируют синоптики

На этой неделе ожидается температура до +7 градусов

5 791
8 комментариев

Осадков на этой неделе не ожидается

В Новосибирске в течение рабочей недели поднимется дневная температура воздуха. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— До конца рабочей недели установится погода без осадков. В ночные часы будут отрицательные температуры, днём — положительные, с небольшим повышением. Сегодня ночью температура воздуха составит -3…-5 градусов, завтра днём +3…+5 градусов. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, — уточнила она.

16 октября ночью сохранится аналогичная температура, днём поднимется до +4…+6 градусов. 17 октября ночью будет -2…-4 градуса, а днём до +7 градусов.

— На нашей территории будет располагаться антициклон — область повышенного атмосферного давления. При ясном небе происходит выхолаживание атмосферы, а днём — небольшой прогрев, — добавила Наталья Кичанова.

Резких заморозков и других погодных аномалий во второй половине октября пока не ожидается.

— Мы видим, что после такой сухой погоды будет перестройка. Там уже пойдут циклоны, которые будут приносить осадки, а также усилится ветер. Перестройку ожидаем к выходным, со следующей недели начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, — заключила синоптик.

Отметим, что в октябре в Новосибирской области уже выпал снег.

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Комментарии
8
жму 200
1 час
у погоды может что то и изменится, ну а в гадюшенске как будут пробки с недостроями так и останутся , только добавится бионорд в разбитые дороги.🤣🤣🤣
Barmaleя
20 минут
Пусть потеплеет. У меня стрижка красивая и волосы покрасила в "красное дерево", так что надо пока без шапки походить.
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