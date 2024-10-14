Ее называли Фосфор: в небе над Новосибирском рядом с Луной появится «вечерняя звезда»

Венеру можно увидеть рядом с Луной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 14 октября в небе над Новосибирском снова станет видна Венера. До этого она не появлялась с 23 февраля.

Подробнее об этом событии НГС рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин:

— Теперь Венера надолго обоснуется в вечернем небе. Словно извиняясь за свое долгое отсутствие, она приготовила для нас настоящий сюрприз. Оставаясь «вечерней звездой» до 16 марта она перейдет на утреннее небо, при этом, не уходя с вечернего! Это редкое явление называется «двойной» видимостью.

С 17 по 21 марта за Венерой получится наблюдать и вечером, и утром. С 22 марта планета будет видна только на утреннем небе. За это она и получила название утренней звезды.

Как объяснил Олег Кашин, в древние времена считалось, что Венера утром и вечером — разные планеты. Утреннюю называли Фосфор («несущий свет»), вечернюю — Эосфор («зареносец»). Считается, что идея объединения утренней и вечерней Венеры принадлежит мыслителю Пифагору.

Накануне фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Посмотрите на эти завораживающие кадры.