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Осень Ее называли Фосфор: в небе над Новосибирском рядом с Луной появится «вечерняя звезда»

Ее называли Фосфор: в небе над Новосибирском рядом с Луной появится «вечерняя звезда»

В Новосибирске начался сезон наблюдения за Венерой

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5 комментариев

Венеру можно увидеть рядом с Луной

С 14 октября в небе над Новосибирском снова станет видна Венера. До этого она не появлялась с 23 февраля.

Подробнее об этом событии НГС рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин:

— Теперь Венера надолго обоснуется в вечернем небе. Словно извиняясь за свое долгое отсутствие, она приготовила для нас настоящий сюрприз. Оставаясь «вечерней звездой» до 16 марта она перейдет на утреннее небо, при этом, не уходя с вечернего! Это редкое явление называется «двойной» видимостью.

С 17 по 21 марта за Венерой получится наблюдать и вечером, и утром. С 22 марта планета будет видна только на утреннем небе. За это она и получила название утренней звезды.

Как объяснил Олег Кашин, в древние времена считалось, что Венера утром и вечером — разные планеты. Утреннюю называли Фосфор («несущий свет»), вечернюю — Эосфор («зареносец»). Считается, что идея объединения утренней и вечерней Венеры принадлежит мыслителю Пифагору.

Накануне фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Посмотрите на эти завораживающие кадры.

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С 14 октября в небе над Новосибирском снова станет видна Венера. До этого она не была доступна для наблюдения с 23 февраля. С 17 по 21 марта за Венерой получится наблюдать и вечером, и утром. С 22 марта планета будет видна только на утреннем небе. За это она и получила название утренней звезды.

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Комментарии
6
Транс'Уха Маша Дегтярева
10 минут
Размер Венеры на 95% схож с Землёй.
Mr. President
34 минуты
Всё тучах, ни Венеру ни комету не видно.
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