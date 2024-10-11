Когда сажать чеснок под зиму: лунный календарь и советы агронома

Чтобы в следующем году у вас было много чеснока, его нужно сажать уже сейчас Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Даже октябрь для садоводов — совсем не повод сидеть сложа руки в ожидании следующего сезона. Напротив, некоторые растения только и ждут, когда их посадят. Одно из них — чеснок. Ведь для богатого и здорового урожая ему нужно как следует укорениться до наступления зимы. Причем время посадки надо подгадать так, чтобы на следующий день не ударили крепкие и устойчивые морозы. Мы решили заручиться лунным календарем и советами агронома, чтобы выяснить, когда все-таки сажать чеснок под зиму и как подготовить почву.

Как подготовить чеснок к посадке под зиму

Агроном Лидия Шляпникова рекомендует закалить посадочный материал перед посадкой.

— Для этого уберите головки, которые вы выбрали в качестве посадочного материала, в прохладное место с температурой около 5 °C и держите там две-три недели, — говорит эксперт. — Для посадки берите крупные зубчики. Их можно слегка продезинфицировать, но серьезной обработки не нужно — нет в чесноке ни личинок вредителей, ни инфекций.

Отобранные зубчики закладывайте в землю донышком вниз через каждые 15 см на глубину около 6 см и немного заглубляйте. Чтобы защитить корневую систему от вымерзания, укройте чеснок рубероидом или пленкой, присыпьте слоем мульчи. Когда весной придете на грядки, снимите их, чтобы быстрее появились всходы.

Как выбрать землю для посадки озимого чеснока

Пристального ухода чесноку зимой не нужно, зато важно выбрать подходящий участок земли для него и правильно подготовить грядки.

В Россельхознадзоре говорят, что лучшие предшественники чеснока — томаты, огурцы, бобовые культуры, ранняя капуста, кабачки, тыква.

— Не рекомендуется сажать чеснок после картофеля или лука, так как между этими культурами велик риск «обмена» болезнями — нематодой, фузариозом и другими, — отмечают в ведомстве. — Не следует также сажать озимый чеснок на участках, куда в этом году вносили навоз: чеснок даст обильную ботву, рыхлые головки и будет менее устойчив к грибковым заболеваниям. Место под грядку для чеснока нужно выбрать хорошо освещаемое, на которое попадает много солнечного света.

Также не помешает как следует удобрить почву, в которую вы собираетесь закладывать чеснок. На квадратный метр земли вам понадобятся:

перегной — 1 ведро;

древесная зола — 2 л;

измельченный куриный помет — 2 л;

доломитовая мука — 0,6 кг.

— Перегной обеспечит необходимое количество органических веществ, улучшит воздухопроницаемость почвы, древесная зола добавит грядкам калий и фосфор, куриный помет — необходимый для роста зеленой массы азот, а доломитовая мука пригодится, чтобы нейтрализовать кислотность почвы.

Когда сажать чеснок под зиму

Один из главных помощников садоводов в деле посадки озимого чеснока — прогноз синоптиков. Опираясь на него, можно определить, когда лучше всего приступить к делу, ведь нужно успеть как минимум за две недели до наступления устойчивых морозов. Если просчитаться, чеснок только зря будет мерзнуть всю зиму и не даст вам никакого урожая.

Второй верный друг садоводов — лунный календарь. Считается, что фазы спутника Земли важны в любых садово-огороднических делах. Для посева чеснока под зиму осенью 2024 года есть еще предостаточно благоприятных дат: 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 октября, а также 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 ноября.

Когда сажать чеснок под зиму в 2024 году по лунному календарю Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Но что бы ни говорил лунный календарь, опираться в первую очередь нужно на температуру за бортом. Понятно, что последние числа ноября для посадки чеснока под зиму актуальны для тех, у кого дача на юге страны — в центре России желательно успеть закончить работы в октябре.