«В Сибири картина зимняя»: в регион идет очаг холода — как изменится погода в Новосибирске

Ночью столбик термометра может держаться на отметке -9 градусов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Сибири 11 октября ожидается холодная погода. О том, что ждет жителей Новосибирской области и соседних регионов, рассказали в Гидрометцентре России.

Прогноз погоды на 11 октября рассказала метеоролог Екатерина Рязанова. Накануне ночью в регион пришел холодный атмосферный фронт.

— В Сибири картина зимняя. Пойдет дождь, местами с мокрым снегом, затем антициклон доберется и сюда. Осадки прекратятся, но регион окажется в очаге холода: ночью -5…0 градусов, а днем +2 …+7, — объяснила Екатерина Рязанова.

В прогнозе указано, что в Новосибирске температура составит +4 градуса. До Алтая, по словам синоптика, холод не доберется — там ожидается потепление до +20 градусов. Понижение температуры воздуха прогнозируют в Красноярске.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что ночью 11 октября в Новосибирской области температура воздуха составит -2…-7 градусов, местами потепление до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие, днем по югу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь с 11 на 12 октября в Новосибирской области возможно незначительное похолодание до -3…-8 градусов, местами столбик термометра будет держаться на отметке +2 градуса.

Дневная температура воздуха 12 октября составит 0…+5 градусов, в области прогнозируются местами небольшие, ночью по югу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью 13 октября столбик термометра будет держаться на отметке -4…-9 градусов.