Тюльпаны, калий и чеснок: что нужно обязательно купить на дачу осенью — список с ценами в «Леруа Мерлен» и на маркетплейсах

Осень — это время посадки тюльпанов, чеснока и плодовых деревьев, а также важный покупок на следующий сезон Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Октябрь — идеальное время закупиться необходимым на дачу. Отделы с инвентарем, семенами и удобрениями не испытывают натиска покупателей, и можно спокойно выбрать и купить всё необходимое. Тем более что в конце сезона цены становятся чуть ниже. Смотрим, сколько стоит необходимый садоводам и огородникам товар.

Что посадить осенью

В первую очередь нужно заняться садом и цветником. Сейчас самый разгар торговли у питомников. Новые растения в сад нужно высадить до 20 октября. В этом году месяц обещает быть теплым, поэтому срок может сдвинуться до 25 октября.

Осенью не высаживают вишню, сливу, абрикосы и облепиху. Всё остальное можно смело покупать и определять на постоянное место в саду.

Высокие и возрастные саженцы брать осенью достаточно рискованно. За 5-летнюю алычу просят 2222 рубля Источник: Александра Бруня / NGS.RU











При выборе саженца нужно помнить о балансе между кроной и корневой системой. Если и покупать крупномеры — высокие плодовые деревья 3–5 лет, то и кадушка у них должна быть огромной. В противном случае придется сильно подрезать растение и надеяться, что корневой системы хватит, чтобы оно прижилось. Есть также риск, что со стрессом дерево не справится и засохнет.

В питомниках и садовых центрах сейчас можно купить малину — от 150 рублей, грушу — от 700 рублей, жимолость, смородину и крыжовник — от 300 рублей, яблони — от 700 рублей.

— Осенью меньше хлопот, очередей. Весной не протолкнуться обычно. Сейчас можно спокойно купить всё, что хочется. И ассортимент достаточно широкий. Но какие-то редкие сорта придется искать весной, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В «Леруа Мерлен» тоже продают саженцы. Выглядят они достаточно здоровыми Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Среди обязательных осенних посадок — тюльпаны и чеснок. Их можно купить на развес и поштучно.

Чеснок нужно высадить до третьей декады октября. Такие же сроки и у тюльпанов. В конце октября — начале ноября, до снега, тоже можно их высаживать, но заглублять будет намного тяжелее.

Крупные луковицы тюльпанов можно купить по 80 рублей за штуку Источник: Александра Бруня / NGS.RU











На маркетплейсах выбор сортов шире Источник: ozon.ru

Чеснок продают на развес и в головках Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Маркетплейсы предлагают тюльпаны самых разных расцветок и сортов Источник: wildberries.ru

Выбор семян овощей сейчас достаточно скудный. Пакетики лучше покупать свежие — весной Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Что купить из инвентаря

За дачный сезон могут легко сломаться лопата, грабли, тяпки и многое другое. Сейчас в магазинах больше доступного товара, чем весной. В апреле и мае инвентарь раскупают как горячие пирожки.

Цены осенью чуть ниже, чем в начале сезона. В среднем на 10–15%, но всё равно кусаются.

Обычную лопату на черенке можно купить в пределах 500 рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Без черенка намного дешевле. Но и такой товар разбирают быстрее Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Грабли нужны даже осенью. Самые дешевые можно купить меньше чем за 300 рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











На маркетплейсах можно купить грабли самых разных размеров Источник: ozon.ru

Важно не забыть купить небольшие садовые лопатки, чтобы весной, в разгар сезона, не рыть лунки под рассаду руками Источник: wildberries.ru

Что еще купить осенью

Среди обязательных покупок — фосфорно-калийные удобрения. Их нужно внести под крупную перекопку. Видно, что новосибирские дачники подошли ответственно к этому, потому что суперфосфат двойной в «Леруа Мерлен» весь раскупили. В изобилии азотистые удобрения. Но агроном советует покупать их уже в следующем сезоне. Если хранить упаковки неправильно, то толку от подкормок не будет.

Среди важных осенних покупок — отрава для грызунов. Нужно обязательно озаботиться этим вопросом, чтобы не остаться без дома и без урожая.

Средства от грызунов сейчас очень востребованы. Сидераты — дешевый способ восстановить плодородие земли. Но он потребует, конечно, времени Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Часть удобрений быстро скупили Источник: Александра Бруня / NGS.RU











На маркетплейсах можно купить фасовку весом более килограмма Источник: market.yandex.ru

Калий — один из важнейших элементов, который нужно внести в почву. Без него богатого и здорового урожая в следующем году не будет Источник: ozon.ru

Спанбонд весной будет очень нужен. В Сибири и в мае может идти снег Источник: Александра Бруня / NGS.RU











При выборе укрывного материала нужно обращать внимание на его плотность. Чем плотнее — тем дороже, но и лучше защищает растения от заморозков Источник: wildberries.ru

Шланг для полива — еще одна важная покупка Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Те, кто не надеются на грибной сезон, могут поселить мицелий у себя на участке Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Перчатки тоже стоит подкупить осенью, чтобы весной не бегать за ними Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Техника и стройка

Из тяжелой техники осенью может очень выручить мотокультиватор или мотоблок. Сейчас нужно сделать перекопку огорода, а лопатой это делать достаточно проблематично. Можно приобрести газонокосилку, бензопилу и целый ряд техники, облегчающей дачную жизнь, но времени на ее обкатку осталось не так много.

Дела на огороде почти закончились, поэтому появилось время подремонтировать важные постройки или даже сделать новые.

Даже самый небольшой мотокультиватор значительно облегчает дачный труд Источник: Александра Бруня / NGS.RU











На маркетплейсах можно купить легкие варианты мотокультиваторов Источник: wildberries.ru











Садовый измельчитель — отличный помощник для тех, у кого небольшой участок Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Цены на стройматериалы только растут Источник: Александра Бруня / NGS.RU











На развес в магазинах не только чеснок Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Важное про сад и огород

Зима совсем близко, и самое время позаботиться не только об огороде с теплицей, но и о сохранности сада. Грозные враги дачников — грызуны и зайцы, и они не дремлют.

Стоит задуматься о самостоятельном сохранении своих самых любимых цветов. Но не торопитесь, не все из них могут дать семена, которые принесут желаемый результат.