Тюльпаны, калий и чеснок: что нужно обязательно купить на дачу осенью — список с ценами в «Леруа Мерлен» и на маркетплейсах

Октябрь — идеальное время закупиться необходимым на дачу. Отделы с инвентарем, семенами и удобрениями не испытывают натиска покупателей, и можно спокойно выбрать и купить всё необходимое. Тем более что в конце сезона цены становятся чуть ниже. Смотрим, сколько стоит необходимый садоводам и огородникам товар.
Что посадить осенью
В первую очередь нужно заняться садом и цветником. Сейчас самый разгар торговли у питомников. Новые растения в сад нужно высадить до 20 октября. В этом году месяц обещает быть теплым, поэтому срок может сдвинуться до 25 октября.
Осенью не высаживают вишню, сливу, абрикосы и облепиху. Всё остальное можно смело покупать и определять на постоянное место в саду.
При выборе саженца нужно помнить о балансе между кроной и корневой системой. Если и покупать крупномеры — высокие плодовые деревья 3–5 лет, то и кадушка у них должна быть огромной. В противном случае придется сильно подрезать растение и надеяться, что корневой системы хватит, чтобы оно прижилось. Есть также риск, что со стрессом дерево не справится и засохнет.
В питомниках и садовых центрах сейчас можно купить малину — от 150 рублей, грушу — от 700 рублей, жимолость, смородину и крыжовник — от 300 рублей, яблони — от 700 рублей.
— Осенью меньше хлопот, очередей. Весной не протолкнуться обычно. Сейчас можно спокойно купить всё, что хочется. И ассортимент достаточно широкий. Но какие-то редкие сорта придется искать весной, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Среди обязательных осенних посадок — тюльпаны и чеснок. Их можно купить на развес и поштучно.
Чеснок нужно высадить до третьей декады октября. Такие же сроки и у тюльпанов. В конце октября — начале ноября, до снега, тоже можно их высаживать, но заглублять будет намного тяжелее.
Что купить из инвентаря
За дачный сезон могут легко сломаться лопата, грабли, тяпки и многое другое. Сейчас в магазинах больше доступного товара, чем весной. В апреле и мае инвентарь раскупают как горячие пирожки.
Цены осенью чуть ниже, чем в начале сезона. В среднем на 10–15%, но всё равно кусаются.
Что еще купить осенью
Среди обязательных покупок — фосфорно-калийные удобрения. Их нужно внести под крупную перекопку. Видно, что новосибирские дачники подошли ответственно к этому, потому что суперфосфат двойной в «Леруа Мерлен» весь раскупили. В изобилии азотистые удобрения. Но агроном советует покупать их уже в следующем сезоне. Если хранить упаковки неправильно, то толку от подкормок не будет.
Среди важных осенних покупок — отрава для грызунов. Нужно обязательно озаботиться этим вопросом, чтобы не остаться без дома и без урожая.
Техника и стройка
Из тяжелой техники осенью может очень выручить мотокультиватор или мотоблок. Сейчас нужно сделать перекопку огорода, а лопатой это делать достаточно проблематично. Можно приобрести газонокосилку, бензопилу и целый ряд техники, облегчающей дачную жизнь, но времени на ее обкатку осталось не так много.
Дела на огороде почти закончились, поэтому появилось время подремонтировать важные постройки или даже сделать новые.
Важное про сад и огород
Зима совсем близко, и самое время позаботиться не только об огороде с теплицей, но и о сохранности сада. Грозные враги дачников — грызуны и зайцы, и они не дремлют.
Стоит задуматься о самостоятельном сохранении своих самых любимых цветов. Но не торопитесь, не все из них могут дать семена, которые принесут желаемый результат.
Заканчивается дачный сезон, и очень важно сделать всё правильно, чтобы весной не схватиться за голову. Мы составили список самых важных дел на даче в октябре.