Новосибирские синоптики назвали даты настоящих морозов: когда будет -10 градусов

— Мы ждем в ночь с 11 на 12 октября и с 12 на 13 октября. То есть в конце следующей рабочей недели уже идет более существенное похолодание. Сначала может быть -1…-6 градусов, потом до -8 градусов. По Северному району области возможно опустится температура до -10 градусов, — отметила Наталья Кичанова.