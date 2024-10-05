Новосибирские синоптики назвали даты настоящих морозов: когда будет -10 градусов

В Новосибирск и область придут настоящие холода в конце следующей рабочей недели. Об этом редакции НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Мы ждем в ночь с 11 на 12 октября и с 12 на 13 октября. То есть в конце следующей рабочей недели уже идет более существенное похолодание. Сначала может быть -1…-6 градусов, потом до -8 градусов. По Северному району области возможно опустится температура до -10 градусов, — отметила Наталья Кичанова.
Незначительно температура воздуха начнет опускаться во вторник-среду, 8 и 9 октября. Ожидаются дожди и температурные колебания.
Ранее НГС писал о том, когда в Новосибирске может лечь снег. Прогнозы специалистов пока не точные.