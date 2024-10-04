Дом из морского контейнера и фазенда с балконом: 10 интересных дач дешевле миллиона вокруг Новосибирска

Весной участок будет сложнее оценивать из-за снега Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дачный сезон подошел к концу, но не сезон продаж — осенью у риелторов становится чуть больше работы, как и весной. Сейчас хорошо видно участок, можно оценить его плодородие и спокойно осмотреть дом, чтобы уже в следующем году спокойно начать готовить рассаду. Мы составили подборку из 10 интересных вариантов в Новосибирске и Новосибирском районе стоимостью до миллиона рублей. Среди них и дом из морского контейнера, трехэтажная фазенда и симпатичное строение с балконом.

Дом с бассейном

На участке есть свой бассейн Источник: «Жилфонд»











Подборку открывает маленький домик площадью 25 кв. м из СНТ «Мелиоратор» Новолуговского сельсовета за 700 тысяч рублей. Из преимуществ — большой участок в 12,2 сотки. В объявлении указано, что его объединили из двух маленьких и затем официально оформили.

Добраться до дачи можно на электричке до станции Учебная. Продавец уверяет, что место тихое, в тупиковой части улицы и располагается в старой роще.

Дом площадью всего 25 квадратов. Электричество подключено Источник: «Жилфонд»











Рыбаки будут рады узнать, что в 5–7 минутах ходьбы есть река Иня. На участке есть дубы, березы, сосны, ранетки, смородина. Важно, что есть и вода для полива — 25-метровая скважина с питьевой водой. Зимой проезд чистят.

Дом с яркой беседкой за 750 тысяч

Дом с верандой Источник: METRAGE











Дачу в СНТ «Путеец» недалеко от села Плотниково можно купить за 750 тысяч рублей. Весной объект продавали почти за миллион рублей. Помимо симпатичного домика площадью 40 кв. м, на участке в 6 соток есть яркая беседка.

Беседка покрашена Источник: METRAGE

На участке посажены цветы, есть ягода. Зимой проезд к даче чистят.

Необычный дом

Еще один объект, который с весны подешевел на 200 тысяч, — дом в 50 квадратов на острове Кудряш на участке 5,8 сотки за 800 тысяч рублей.

С участка есть выход к берегу Источник: cian.ru

По словам продавца, участок находится на подъеме, и его не топит. Есть выход на поляну и к берегу. Помимо дома, есть баня, хозблок и туалет.

Дом подключен к электричеству. Есть на участке и вода.

Аккуратный домик с сайдингом

Участок небольшой — всего 4 сотки Источник: «Жилфонд»











Продавец этой дачи в СНТ «Энергетик» в Станционном сельсовете в 25 км от города в августе снизил цену на 340 тысяч рублей и готов расстаться с ней за 860 тысяч рублей.

На 4 сотках стоит двухэтажный дом, обшитый сайдингом, площадью 60 кв. м, а также теплица, баня, хозпостройки. Вода поливочная, электричество есть.

До дачи можно добраться и на электричке: нужно доехать до станции Барлак.

Дом с балконом и яркими ставнями

Участок в 4,4 сотки очень ухоженный Источник: «Метражи»











В СНТ «Изумруд» в Березовском сельсовете продают дачу с двухэтажным домом с балконом и яркими ставнями. За объект просят 900 тысяч рублей. Есть баня, теплица, туалет и хозпостройки.

Среди посадок ирга, малина, смородина, сосны. Вода для полива на участке есть с апреля по октябрь. СНТ охраняется, есть даже видеонаблюдение на центральной улице. СНТ расположено в 30 километрах от города и недалеко от станции электрички Геодезическая.

Участок небольшой — 4,4 сотки. Есть электричество.

Дача на склоне

Участок ухожен, даже есть дорожки Источник: «Этажи»











В СНТ «Ключи-2» в Барышевском сельсовете есть вариант для тех, кто хочет пожить на возвышенности. За дом площадью 27 квадратов на участке под склон просят 900 тысяч рублей.

В распоряжении владельца будет 5,5 сотки облагороженной земли, которая находится между Академгородком и Кольцово. Баня не достроена, небольшой кирпичный домик также придется оформлять покупателю.

На даче есть электричество и вода.

Дом из морского контейнера

Площадь дома 24 квадратных метра Источник: cian.ru











С прошлой осени новосибирец пытается продать дом, который сделал из морского контейнера. Он предлагает купить его за 900 тысяч рублей тем, кто уже купил участок и думает, что же на нем построить.

— Эксклюзивный дом из морского контейнера! Круглогодичного проживания. Отопление — водяной теплый пол, утепление 100 мм. Готов к перевозке в любую точку планеты, — заявляет продавец.

Внутри всё выглядит очень аккуратно Источник: cian.ru











Внутри дома есть санузел, душевая кабина, небольшая кухня. Отопление на выбор: газ, электричество, уголь.

Год назад продавец думал, что дом купят за 1,6 миллиона, а к осени этого года значительно снизил цену.

Щитовой домик почти за миллион

Дом смотрится эффектно Источник: «Жилфонд»











Стать обладателем дачи в СНТ «Победа-2» в Новолуговском сельсовете можно за 950 тысяч рублей. Щитовой двухэтажный дом площадью в 23,2 кв. м построен на участке в 4,1 сотки.

Есть электричество и поливочная вода. На участке посадки и аккуратные грядки, есть туалет.

Дом с огромными окнами

У дома также есть балкон Источник: «РОСБИЗНЕС»

Еще один эффектный домик продают в СНТ «Садовод» в Березовском сельсовете. На участке в 4 сотки разместили двухэтажный дом площадью в 45 кв. м.

Рядом с СНТ течет река Иня. На участке есть посадки: смородина, малина, яблони. За объект продавец просит 950 тысяч рублей.

Дом на погребе

Дом высокий Источник: cian.ru

В Раздоленском сельсовете в СНТ «Космос» продают двухэтажный каркасный дом площадью 40,4 квадрата на участке в 6 соток. Здание стоит на кирпичном погребе, а на участке построены также баня, сарай, туалет, летний домик, деревянные теплицы. Есть и посадки: ягодные кустарники, калина, черемуха.

За дачу просят 990 тысяч рублей. В СНТ есть охрана, интернет, проведено электричество и поливочная вода. Дорогу до дачи зимой чистят.

Важное про сад и огород

Стоит задуматься о самостоятельном сохранении своих самых любимых цветов.

Заканчивается дачный сезон, и очень важно сделать всё правильно, чтобы весной не схватиться за голову. Мы составили список самых важных дел на даче в октябре.