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Осень День Веры, Надежды и Любви: изучаем народные приметы на 30 сентября

День Веры, Надежды и Любви: изучаем народные приметы на 30 сентября

Согласно поверьям, молодые девушки могут встретить свою судьбу

1 378
2 комментария

Считается, что перелетные журавли предвещают скорые морозы

30 сентября православная церковь вспоминает раннехристианских мучениц Софию и ее дочерей Веру, Надежду и Любовь. На этот же день есть народные приметы, по которым, как считается, можно предугадать погоду на остаток осени и зиму. Рассказываем о них подробнее.

Если утром 30 сентября на небе облачно, прохладно, и моросит слабый дождь, то в ближайшие дни стоит ждать улучшения погоды. Теплое и солнечное утро предвещает близкое похолодание. Журавли, улетающие на юг, могут предупреждать о том, что на Покров 14 октября могут ударить морозы.

Если белки к этой дате уже начали менять шубку на серую, то остаток осени ожидается холодным, а зимой стоит ждать сильных и затяжных морозов. Кроме белок 30 сентября следует наблюдать и за кошками. Если это чистоплотное от природы животное мало умывается, то вероятно, что ближайшие дни будут сухими и теплыми.

Также считается, что у молодых незамужних девушек в этот день велики шансы встретить свою любовь.

Ранее новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на октябрь. В регионе ожидается похолодание до -8 градусов и дожди с мокрым снегом.

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Комментарии
2
266119180
1 час
Молодые девушки? Значит существуют старые девушки...
Гость
47 минут
День Веры, Надежды и ЛюбОви (а не Любви).
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