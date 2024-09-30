День Веры, Надежды и Любви: изучаем народные приметы на 30 сентября

Считается, что перелетные журавли предвещают скорые морозы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











30 сентября православная церковь вспоминает раннехристианских мучениц Софию и ее дочерей Веру, Надежду и Любовь. На этот же день есть народные приметы, по которым, как считается, можно предугадать погоду на остаток осени и зиму. Рассказываем о них подробнее.

Если утром 30 сентября на небе облачно, прохладно, и моросит слабый дождь, то в ближайшие дни стоит ждать улучшения погоды. Теплое и солнечное утро предвещает близкое похолодание. Журавли, улетающие на юг, могут предупреждать о том, что на Покров 14 октября могут ударить морозы.

Если белки к этой дате уже начали менять шубку на серую, то остаток осени ожидается холодным, а зимой стоит ждать сильных и затяжных морозов. Кроме белок 30 сентября следует наблюдать и за кошками. Если это чистоплотное от природы животное мало умывается, то вероятно, что ближайшие дни будут сухими и теплыми.

Также считается, что у молодых незамужних девушек в этот день велики шансы встретить свою любовь.